Une première en France: cinq personnes handicapés formées aux premiers secours

La formation prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC 1) remplace l’attestation de formation aux premiers secours (AFPS). L’essentiel de la formation reste identique. Quelques modifications ont été apportées aux gestes enseignés, l’évolution majeure étant l’utilisation du défibrillateur automatisé externe chez la victime qui ne respire pas. « Étant sportif, je trouve naturel de suivre une telle formation. Il y a toujours un risque de malaise dans le cadre de nos activités sportives », explique, à nos confrères de la Dépêche, Jean Vinet, participant au championnat de France de voile handisport.

Un ergothérapeute a pris part à cette formation pour éviter que les élèves ne se blessent. « Nous avons été moins nombreux dans le groupe. Chacun de nous souffre de handicap différent et chacun a dû trouver les bonnes positions pour intervenir », poursuit Jean Vinet. La formation s’est faite sans complaisance. « Sinon cela n’aurait eu aucun sens. Ils ont dû pratiquer les mêmes gestes. Lors de l’épreuve, leur formateur, William Renault, a été contrôlé par un autre formateur pour qu’il n’y ait aucun doute possible », précise Valérie Betrancourt. « Mon but est que dans chacun des six clubs handisports du Tarn, il y ait un sauveteur », conclut Jean Vinet.

Une nouvelle session de formation pour des personnes handicapées est prévue au cours du premier semestre 2009 à l’antenne de Lavaur qui organise deux sessions de formation par mois pour les personnes valides. Les titulaires de l’AFPS sont considérés comme titulaires, par équivalence de l’unité d’enseignement PSC 1, mais il est cependant fortement recommandé de suivre régulièrement des mises à niveau. (Source La Dépêche)

Renseignements auprès de la Croix-Rouge : 05 63 58 31 60.