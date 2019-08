Une police de caractères adaptée aux dyslexiques

Christian Boer, graphiste néerlandais, a mis au point une police de caractère spécialement adaptée aux personnes aux personnes souffrant de dyslexie. Lui-même dyslexique, il a redessiné un à un tous les caractères utiles afin d’en améliorer la reconnaissance visuelle. Baptisée « Dyslexie », cette police permet de réduire la majorité des troubles de la lecture et de mieux distinguer les différents mots et signes. Une version web permet de l’utiliser sur des sites internet. Si cette police peut-être bénéfique à des personnes dyslexiques, elle pourrait également l’être pour tous du fait qu’elle limite considérablement la fatigue oculaire. Actuellement payante, « Dyslexie » est commercialisée par la société AuxiliDys via son site : www.auxilidys.fr.