« Une place pour chacun » : rendez-vous les 10, 11 et 12 octobre à Toulouse

« Comment construire une société avec nos fragilités ? » : Tel est le thème de réflexion proposé par l’association « Une place pour chacun » à l’occasion du colloque qu’elle organisera à Toulouse les 10, 11 et 12 octobre prochains. Cet événement comprendra une matinée de discussions réservée aux professionnels et aux responsables d’associations, et une après-midi de conférences ouvertes à tous les publics. Le colloque sera animé par plus de 40 intervenants, parmi lesquels : Philippe Pozzo di Borgo, ancien chef d’entreprise et auteur du livre autobiographique ‘Le second souffle’ qui a inspiré le film « Intouchables », Charles Gardou, professeur à l’Université Lumière Lyon2 et chargé d’enseignement à l’institut des Sciences Politiques de Paris, ou encore Pablo Neuman, Président et Joueur au Stade Toulousain rugby Handisport.

Au programme, des échanges et réflexions autour de nombreux thèmes clefs : éducation, entreprises, sport, culture, médecine et éthique, affectivité et sexualité, technologies et innovations, fragilités invisibles…

« Notre société actuelle paraît de plus en plus injuste, dure et violente, prise dans les tourments de la vitesse et de l’unique rentabilité ; excluant un nombre important de ses membres sous divers prétextes, commentent les organisateurs. Certains apparaissent «fragiles» dès leur naissance, d’autres basculent dans la fragilité en cours de vie: à tout instant un accident, une maladie, une rupture familiale, une perte d’emploi ou tout simplement l’arrivée inéluctable de la vieillesse et l’on change de monde : on est passé «de l’autre coté du miroir». Ne sommes-nous plus Hommes pour autant? Nous restons un être pensant, une personne sensible, un citoyen et un» passeur de temps».

Ce colloque nous apprendra que le regard posé sur la «Fragilité» doit changer, la rencontre entre Fragiles et Forts peut et doit créer une synergie réelle et positive pour donner naissance à «la Force Fragile» dont nous parle Philippe Pozzo di Borgo ».

Les inscriptions seront ouvertes à partir de mi-juin sur le site : www.uneplacepourchacun.com