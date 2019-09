Une Piste ouverte aux Fauteuils Tous Terrains à Morillon Grand Massif

Pour aller toujours plus loin dans sa démarche d’Accès aux loisirs pour tous, la station de Morillon Grand Massif a ouvert l’été dernier, une piste aménagée pour la pratique du FTT (Fauteuil Tout Terrain) à Morillon 1100 « les Esserts ».

Fort d’une longue expérience et de nombreuses initiatives en direction des personnes porteuses de Handicap (Journées Handi’sports été et hiver, aménagement d’un ponton à la Base de Loisirs du Lac Bleu – réservé à la pêche -, Festi ’Nordic, accueil presse spécialisé dans le handicap), Morillon Grand Massif a souhaité franchir un nouveau cap dans ce domaine.

En effet, en aménageant la piste de « la Marvel » habituellement réservée aux débutants en ski, la station permet aux pilotes et passagers de Fauteuils Tous Terrains une descente bucolique de 7 km dans un cadre ombragé, où se côtoient alpages et sentiers forestiers. La piste Marvel est balisée de panneaux pédagogiques sensibilisant les publics à la faune et la flore de montagne. La montée est aisée en utilisant les télésièges ouverts la majeure partie de l’été.

Un tarif spécial est réservé aux personnes porteuses de handicap sur présentation d’un justificatif.

En parrallèle, une toute récente association Tatus handi’glisse est né à Morillon. Elle a pour objet de permettre la pratique au plus grand nombre du FTT et des sports de glisse (Tandemski, uniski, dualski, kartski, ski pour mal voyant…). Cette association vient complétée une offre déjà existante dans la vallée du Haut Giffre.

Plus d’information sur www.ot-morillon.fr