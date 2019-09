Une pièce de théâtre pour briser la glace

Briser la glace et démocratiser le handicap dans l’entreprise : Tel est l’objectif de « 6% Working people », courte pièce de théâtre humoristique mise en scène par Malo Lopez et portée par l’ALGED et l’ALTEA à destination des salariés et dirigeants d’entreprises. Interprétée par cinq talentueux comédiens handicapés mentaux travaillant dans les ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) de l’association (ALGED), elle aborde sept grands thèmes :

– Qu’est-ce que le handicap?

– Rendre visible le handicap invisible… Le handicap caché (85%) fait peur.

– Les avantages à se déclarer travailleur handicapé.

– Améliorons le cadre de travail: Aménagement de postes.

– Faisons tomber tous les stéréotypes.

– La sous-traitance dans le secteur protégé.

– Maintien dans l’emploi et évolution professionnelle des travailleurs handicapés.

Un temps d’échange entre les membres des entreprises, les comédiens et les encadrants, est proposé à l’issue de la représentation afin de rapprocher le monde dit « ordinaire » et celui du handicap. Une représentation aura lieu mardi 13 mai 2014 à 16h à l’ESDES, 23 Place Carnot à Lyon, lors de la rencontre « Initiative RH ». Pour plus d’informations : Willy COMPINGT, ALGED 06.07.04.93.05, www.alged-solutions.com. Consulter la vidéo de la pièce sur : https://vimeo.com/64127595