Une petite révolution dans le domaine de l’incontinence légère masculine

Les Laboratoires Coloplast viennent de mettre sur le marché un produit tout à fait innovant pour répondre aux hommes qui souffrent d’incontinence légère, un phénomène plus largement répandu qu’on ne pourrai le croire et notamment à la suite d’une opération de la prostate. Ce produit au design étonnant gomme les préjugés que beaucoup d’hommes ont vis-à-vis des protections absorbantes.

Contend™ est le fruit de quatre années de Recherche et Développement basées sur l’expertise de professionnels de santé. Il se présente sous la forme d’une poche étanche combinant matériaux et design de pointe pour fournir aux hommes victimes d’incontinence légère, une solution unique, confortable à porter et discrète, que ce soit en termes d’odeurs ou de fuite, afin qu’ils puissent se sentir en confiance et en sécurité.

Spécialement conçu pour l’anatomie masculine, Contend™ est doté d’une collerette extensible pour un confort de port et un ajustement sûr et autour du pénis ainsi que d’une bande adhésive refermable jusqu’à 10 fois ce qui permet d’uriner normalement sans enlever le produit. En outre, Contend”‘ est une solution hygiénique et respectueuse de la peau, car elle ne contient pas de produit irritant et limite la surface de la peau exposée à l’urine.

Selon- une enquête, menée auprès des premiers utilisateurs du dispositif, 71 %13 ont indiqué qu’ils continueraient à l’utiliser après leur premier essai et 72 % qu’ils la recommanderaient à d’autres personnes.

Quel est le positionnement de Contend ?

Il représente une alternative aux protections absorbantes et aux couches. Il est conçu pour les hommes victimes d’incontinence légère urinaires à modérées et se porte directement sur le pénis. C’est un dispositif à usage unique qui ne doit pas être porté pendant plus de 24 heures. Cette solution innovante a été conçue pour les hommes actifs ayant des fuites urinaires légères. La capacité d’absorption va jusqu’à 12 cl soit l’équivalent d’un demi-verre d’eau. Pour retenir le liquide, Contend™ est munie d’une poche étanche garnie d’un absorbant et d’une collerette extensible qui empêche tout écoulement hors du dispositif

Question tailles ?

Contend™ est disponible en deux tailles : ajustement standard et ajustement large. La différence entre ces deux tailles est le diamètre d’ouverture de la collerette extensible. Pour ceux qui ne saurait pas quelle taille choisir, il est conseillé de privilégier l’ajustement standard qui convient au plus grand nombre.

Et pour faire du sport ?

Il est donc tout à fait possible de faire du sport au quotidien dans la limite du raisonnable en termes de mouvements. Bien sur, il est recommandé de retirez le produit avant d’aller se baigner, de prendre une douche ou de nager.

Il permet aussi d’aller aux toilettes normalement ?

Contend™ permet d’uriner debout, sans avoir à retirer complètement le produit. Il suffit de séparer les rabats supérieur et inférieur, en soulevant le plus possible le rabat supérieur et de sortir votre pénis par l’ouverture frontale pour uriner. Pour ceux qui préfèrent ou qui doivent s’asseoir pour aller aux toilettes, il sera peut-être plus facile de retirer complètement le produit et de le remettre en place une fois que vous avez terminé.

Le produit une fois utilisé doit être jeté avec les ordures ménagères.

Ou peut-on le trouver ?

Contend™ est disponible par achat en ligne uniquement. Il est livré dans un emballage discret, de sorte que personne ne puisse en déterminer le contenu. La livraison est gratuite pour toute commande de plus de 4 boîtes de Contend™. Une boite contient 10 dispositifs pour le prix de 19,90€. Les frais de livraison vous sont offerts lorsque vous commandez un échantillon gratuit. Les commandes sont livrées en général dans un délai de 2 à 5 jours ouvrés.

Pour en savoir plus et voir le produit sous tous les angles – cliquez