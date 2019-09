Une peluche pour se débarrasser des soucis

Un bobo, une contrariété, un coup dur ? Dessinez-le ou décrivez-le sur un morceau de papier. Glissez-le dans la bouche de votre Avale-soucis et actionnez la fermeture éclair. C’est avec grand plaisir qu’il en fera son casse-croûte ! Recommandé par les psychologues et les instituteurs, l’Avale-soucis est reconnu comme une méthode de détente simple et efficace chez les jeunes enfants sujets à l’anxiété. Il est déjà utilisé dans de nombreuses écoles en Allemagne et dans plusieurs pays européens. Il a obtenu en France le prix Etoiles du Jouet 2013 ainsi que le Label Approuvé par les Familles.

L’Avale-souci se décline en 15 personnages différents, sous forme de porte-clefs et de peluches en petit et grand format. Il est disponible sur les principales plateformes de vente et notamment Amazon.