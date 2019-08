Une nouvelle version de Lingueo, premier réseau social français d’apprentissage de langues en ligne

A l’occasion de ses un an, Lingueo.com, spécialiste de l’apprentissage des langues par webcam sur Internet, lance une nouvelle version de son site et propose un grand nombre de nouveautés !« Nous avons constaté un très grand engouement pour les cours particuliers à distance que nous proposons, explique Arnaud Portanelli co-fondateur du site ; les cours d’anglais, d’allemand, d’espagnol et d’italien représentent la majorité des leçons prises par nos utilisateurs. En outre, le japonais, le chinois ou la langue des signes sont de plus en plus demandées. Après un an, nous avons constitué une clientèle solide et fidèle. Cette nouvelle version répond aux attentes exigeantes de ces derniers. »

En adéquation avec les nouveaux modes de vie.

Que vous ayez un emploi du temps chargé, des obligations familiales ou que vous habitiez dans un lieu reculé, pourquoi n’accéderiez-vous pas à ce savoir ? Lingueo propose des cours sans engagement offrant une grande souplesse à partir de 10 € de l’heure. Il vous suffit de sélectionner le professeur de votre choix, faire une demande de cours selon vos disponibilités et le tour est joué. Avec désormais plus de huit cent professeurs du monde entier et plus de cinquante langues proposées, Lingueo s’adresse aussi bien aux personnes préparant un examen, cherchant à pratiquer une langue de manière ludique qu’à celles souhaitant se professionnaliser…

Les nouveautés

– Une nouvelle salle de cours qui permet de partager des documents en temps réel et de prendre des notes pendant un cours sans ouvrir une nouvelle fenêtre

– Un moteur de recherche plus pertinent qui permet aux étudiants de trouver le tuteur par affinité

– Plus de deux cent Vidéocours de formation linguistiques gratuits pour tous les niveaux

– Une interface plus intuitive

– Une version du site pour les utilisateurs d’iPhone

– Possibilité d’effectuer un premier cours gratuit destiné à évaluer le niveau de l’apprenant et à établir un programme