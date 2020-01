Une nouvelle rubrique conseil les personnes malvoyantes

Optic 2000 s’associe à HandicaPZéro et ouvre sur le site handicapzero.org une rubrique basse vision entièrement dédiée à l’information et au conseil des personnes malvoyantes. En France, 3 millions de personnes sont concernées par une perte de performance visuelle qui ne peut plus se corriger avec de simples lunettes.



Où trouver du matériel adapté ? À quel opticien spécialiste basse vision s’adresser ? Existe-t-il des prises en charge spécifiques ? Comment mieux comprendre et vivre avec sa malvoyance ? Cette nouvelle source d’informations a pour but de répondre à toutes ces questions. Elles pourront aussi consulter un catalogue détaillé des aides et équipements techniques destiné à leur faciliter la vie quotidienne, ainsi que les démarches à suivre pour les financer.