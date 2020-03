Une nouvelle génération de chargés de Mission Handicap

Avec la loi de 1987 sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, sont apparus les premiers Chargés de Mission Handicap. Un métier complexe et stratégique qui ne cesse d’évoluer… Agnès Wohlhuter, consultante chez Ariane Conseil, nous fait part des constats de ce cabinet, spécialisé depuis 20 ans dans le déploiement de politiques Handicap.

Handirect : En quoi le métier de Chargé de Mission handicap a-t-il évolué ?

AW : Au fil des années, le cabinet a vu les dirigeants entamer une vraie réflexion sur la question de l’emploi des personnes handicapées : aujourd’hui, il ne s’agit plus uniquement de mener des actions ponctuelles ou de solutionner des cas individuels, mais bien de s’engager, durablement, dans un véritable projet d’entreprise. Aussi, on attend du Chargé de Mission Handicap qu’il pilote et manage avec succès une politique globale. C’est une vraie reconnaissance, et aussi une responsabilisation. Cette dimension stratégique est l’une des évolutions notables de ce métier. Pour preuve, nous avons de plus en plus de demandes d’accompagnement stratégique individuel : à chaque étape de la démarche, nous aidons le Chargé de Mission à définir ses priorités et à construire le programme d’action, à animer et à évaluer les différents axes d’un projet souvent complexe.

H : Le métier est donc devenu plus complexe…

AW : Oui, d’abord parce qu’il s’agit de déployer un plan d’action sur le long terme, dans le cadre par exemple d’une convention sur 2 ans ou d’un accord sur 5 ans. Le Chargé de Mission Handicap est amené à constituer et à former une équipe de travail avec des fonctions plurielles (recrutement, achats…). Il doit souvent mettre en place et animer un réseau de « relais » ou de « référents » pour l’appuyer dans les entités délocalisées ou les services. En véritable « chef d’orchestre », il coordonne les différents acteurs internes, conseille les opérationnels, dialogue avec les partenaires sociaux. C’est d’ailleurs pour cela que nous proposons une formation inter-entreprises « Piloter la Mission Handicap : mode d’emploi », qui permet d’aborder très concrètement cet aspect « conduite de projet ».

H : Et qu’en est-il des connaissances « techniques » requises ?

AW : Là encore, nous notons de belles avancées. En effet, en tant que porteur du projet, le Chargé de Mission Handicap doit coordonner et animer l’ensemble des volets : recrutement, maintien dans l’emploi, collaboration avec le Secteur Adapté, formation, communication. Sur ces différents aspects, nous constatons que le métier s’est notoirement professionnalisé. Quelques exemples : aujourd’hui la plupart des Chargés de Mission Handicap connaissent bien les réseaux susceptibles de les accompagner. Certains sont d’ailleurs à l’origine de structures connues telles que Hanploi, premier site emploi dédié aux personnes handicapées, Pas@pas, association dont le but est de faciliter le recours au secteur adapté ou encore Handiformabanques pour former les personnes en situation de handicap aux métiers de la banque. Il en est de même en ce qui concerne la connaissance du contexte légal et les subtilités d’application de la loi. Les questions qui nous sont posées, notamment au cours de la formation inter-entreprises « Préparer sa DOETH », sont de plus en plus pointues et manifestent généralement une bonne maîtrise du sujet.

H : La gestion du budget « Mission Handicap » est-elle un sujet sensible ?

AW : En effet, la nouvelle problématique de nombreux Chargés de Mission Handicap concerne l’optimisation de leur budget : ils se posent de multiples questions sur les dépenses imputables, la gestion des écarts, les avantages et inconvénients des différentes modalités de contractualisation. Un problème sur lequel s’est penché Ariane Conseil, qui propose un petit déjeuner sur le sujet dès la rentrée 2010. S’en suivra une formation inter-entreprises, avec, au programme, la conception d’une pesée financière, les outils de suivi et enfin l’élaboration du bilan. Cette phase sera étudiée au regard des spécificités des différents budgets : accord, convention ou dépenses déductibles de la DOETH.

