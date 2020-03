Une nouvelle formation pour obtenir un Diplôme d’Ingénieur en Informatique

Thales, Capgemini et Sogeti s’associent pour créer, avec le Centre de Reclassement Professionnel de Millau, une nouvelle formation permettant aux travailleurs handicapés d’obtenir un Diplôme d’Ingénieur en Informatique. La première promotion sera accueillie en septembre 2011.

Portée par le Centre de Reclassement Professionnel 2iSA – Institut Informatique Sud Aveyron -, basé à Millau, une nouvelle filière « Architecture et Ingénierie des Systèmes et des Logiciels » (AISL), a été initiée par Thales, Capgemini et Sogeti, en collaboration avec le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM). En septembre 2011, 2iSA accueillera la première promotion de cette filière, qui permettra chaque année à 12 personnes reconnues travailleurs handicapés d’obtenir un diplôme d’Ingénieur de niveau Bac+5.

Un niveau Bac+5 pour accroître les chances de réinsertion professionnelle

Jusqu’à présent les parcours proposés par les Centres de Réadaptation Professionnelle (CRP) se limitaient au niveau Bac+2-3. Cette initiative va permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à un niveau d’Ingénieur (Bac+5) et ainsi leur ouvrir de nouvelles perspectives d’emploi, augmentant leurs chances de réinsertion professionnelle.

« Cette formation d’excellence dispensée dans un CRP en coopération avec le Conservatoire National des Arts et Métiers démontre une fois encore que la réinsertion professionnelle des personnes handicapées dans des hauts niveaux de qualification est une réalité », rappelle Gérard Lefranc, directeur de la Mission Handicap de Thales.

« Cette formation permettra aux personnes handicapées d’accéder à des métiers nécessitant un haut niveau de qualification, facilitant ainsi leur réinsertion professionnelle », souligne Philippe Braconnier, directeur de la Mission Handicap de Capgemini.

Thales, Capgemini et Sogeti impliqués tout au long du parcours

La formation en alternance se déroulera sur deux années. Les cours auront lieu la première semaine du mois et seront dispensés au sein de 2iSA par des formateurs du centre, des enseignants du CNAM et des formateurs ou professionnels de Thales, Capgemini et Sogeti. Les trois autres semaines se dérouleront en entreprise, chez Thales, Capgemini ou Sogeti. Pour intégrer la filière AISL, les candidats devront justifier de deux années d’expérience professionnelle et présenter l’examen d’admission à l’école d’ingénieur du CNAM, dont la première session se tiendra en juin, ou être issu du cursus de formation « concepteur développeur informatique » de 2ISA. Tout au long de leur parcours, les étudiants

bénéficieront d’un suivi individualisé par des tuteurs employés chez Thales, Capgemini ou Sogeti qui superviseront également la rédaction de leur mémoire d’ingénieur.