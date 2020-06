Une nouvelle fondation et un appel à projets en faveur des personnes déficientes sensorielles

Soutenir l’innovation et la solidarité au service des personnes déficientes sensorielles : tel est l’objectif de la Fondation Harmonie Solidarités, fondation d’entreprise créée en avril dernier par le groupe Harmonie Mutuelle.

Elle déploie ainsi deux types d’actions en faveur des déficits visuel et auditif :

– Des actions tournées vers les particuliers: La Fondation Harmonie Solidarités met en place à destination des personnes déficientes sensorielles des ateliers collectifs animés par des bénévoles référents spécialement formés. Ces ateliers de découverte et de prise en main sont notamment tournés vers la communication (postures de communication, logiciels d’accessibilité…) et les aides techniques (pour se déplacer, effectuer les actes de la vie quotidienne). Elle cible en priorité les projets innovants et à fort caractère social, menés auprès des particuliers et de leurs aidants ou proches. La fondation met également en place des ateliers ouverts à tous autour de la déficience sensorielle telles que : les interfaces de communication (lecture sur les lèvres, logiciels de lecture déficients visuels…) ; les aides techniques pour se déplacer et sortir (utilisation du logiciel de basse vision, prévention des chutes…) ; les logiciels d’accessibilité sur des environnements Mac et PC ; les aides techniques de la vie quotidienne.

– Des actions tournées vers les associations et porteurs de projets : La Fondation Harmonie Solidarités déploie au niveau national un partenariat avec des acteurs du monde de l’économie sociale et solidaire reconnus. Sur le plan régional, elle lance son premier appel à projets, visant à soutenir des initiatives présentées par des organismes à but non lucratif (associations, collectifs d’usagers, établissements et services sanitaires, sociaux, médico-sociaux…). Elle récompensera « des projets originaux, innovants, pérennes, qui profitent au plus grand nombre, et qui privilégient de préférence l’implication des bénéficiaires, de la conception à la réalisation, jusqu’à l’évaluation ». Ces projets peuvent s’inscrire dans un champ d’intervention très large : information et communication, formation, solutions de répit, soutien psychologique, insertion professionnelle, création de lien social… L’appel à projets a été lancé dans les 12 régions politiques d’Harmonie Mutuelle : Alsace/Lorraine, Bourgogne/Franche-Comté, Bretagne, Centre, Centre Atlantique, Champagne-Ardenne, Ile-de-France/Nord-Pas-de-Calais, Méditerranée, Normandie, Pays de la Loire, Rhône-Alpes, et Sud-ouest. Chacune comprendra un lauréat. Les dépôts de candidature sont ouverts jusqu’au 30 septembre 2014.

Plus d’infos : www.fondation-harmonie-solidarites.org