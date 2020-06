Une nouvelle écoute pour soutenir et informer les patients atteints de sclérose en plaques et leur entourage

La MAISON DE LA SEP est une manifestation originale qui permet depuis 4 ans aux patients et à leurs proches (famille, amis, aidants) de rencontrer en dehors de l’hôpital et dans un même lieu convivial, leurs associations de patients locales et nationales, le réseau de santé régional dédié à la SEP et les professionnels de santé concernés par cette pathologie.



C’est à la suite de la semaine de la sclérose en plaques (22-29 mai 2013) et de la Journée Mondiale de la SEP (29 mai 2013) que la Maison de la SEP ouvrira ses portes dans 8 villes de France :



• Auvergne : Clermont-Ferrand (1 er juin) et Aurillac (5 juin)

• Dijon (1 er juin)

• Lille (31 mai)

• Marseille (31 mai)

• Nantes (31 mai & 1 er juin)

• Paris (31 mai & 1 er juin)

• Toulouse (1 er juin)



Pendant ces journées, les patients atteints de sclérose en plaques, leurs familles et leurs entourages pourront s’informer sur leur maladie, partager leur quotidien et leurs questions avec des professionnels de santé, des psychologues, des assistants sociaux, des associations de patients et d’autres patients. En 2013, des ateliers sur l’intérêt de « l’Art thérapie » dans la SEP seront également proposés aux participants.



L’accès à la Maison de la SEP est libre et ne nécessite pas d’inscription préalable. La MAISON DE LA SEP résulte d’une étroite collaboration entre les réseaux de santé dédiés à la SEP, les associations de patients atteints de SEP (AFSEP, APF Ecoute SEP, La Ligue Française contre la SEP et Notre sclérose) et Biogen Idec France.

Le programme détaillé de chaque réunion sera mis en ligne début mars 2013 sur http://www.lamaisondelasep.fr