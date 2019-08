Une nouvelle date pour le colloque Handicaps d’origine psychique

Le colloque « Handicaps d’origine psychique, une évaluation partagée pour mieux accompagner les parcours des personnes » initialement prévu le 19 mars se tiendra finalement le lundi 23 mars 2009. Le lieu reste inchangé (Palais des congrès de Versailles – 78).

Durant cette journée, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et le CEDIAS-délégation Ancreai Ile-de-France présenteront les résultats d’une expérimentation nationale*, basés sur l’étude de 120 cas réels d’enfants et d’adultes dans 15 départements.

Ce colloque vise à susciter une réflexion sur la question de l’évaluation des besoins des personnes, entre les différents acteurs intervenant dans les situations de handicap d’origine psychique, et à favoriser des pratiques partenariales au sein des différents territoires, notamment entre l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées et les équipes des secteurs psychiatriques.

L’ensemble de cette démarche a pour objectif d’améliorer à terme, les processus d’évaluation globale et dynamique, au service des usagers et de leur entourage familial et avec leur pleine participation.

Cinq ateliers thématiques permettront :

– la poursuite des échanges sur les questions ouvertes tout au long de l’expérimentation,

– la définition de recommandations partagées,

– la comparaison avec des exemples italiens et québécois, grâce aux interventions de Mario Colucci, Myreille Saint-Onge et Tania Lecomte.

Le programme est consultable sur le site Internet dédié à la manifestation

http://www.handpsy-cnsa.fr

*Sont associés à l’expérimentation nationale et à la préparation de ce colloque les associations FNAPSY, UNAFAM, FASM-Croix Marine, UNAPEI, les services des ministères chargés de la santé et de la solidarité, la Mission nationale d’appui en santé mentale et des représentants des professionnels du champ de la santé mentale et du médico-social, enfants et adultes.

À propos de la CNSA

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) est un établissement public administratif dont les missions sont les suivantes :

• Financer l’aide à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.

• Garantir l’égalité de traitement sur tout le territoire quel que soit l’âge ou le type de handicap.

• Assurer une mission d’expertise, d’information et d’animation de réseau.

Enfin, la CNSA a un rôle d’expertise et de recherche sur toutes les questions liées à l’accès à l’autonomie