Une nouvelle convention relative au handicap visuel et à l’accessibilité de l’ensemble des constructions

Listen to this article Listen to this article





À l’occasion du premier salon européen de l’accessibilité Urbaccess les 19 et 20 janvier au CNIT de Paris-La Défense, Didier Ridoret, président de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) et Gérard Colliot, président de l’Association Valentin Haüy (AVH) ont signé ce jour une convention relative au handicap visuel et à l’accessibilité de l’ensemble des constructions.

En effet, la FFB et l’AVH estiment nécessaire de favoriser l’adaptation des logements des personnes déficientes visuelles et également améliorer l’accessibilité sur le lieu de travail et dans les Etablissements Recevant du Public (ERP).

La FFB et l’AVH veulent conjointement favoriser une meilleure prise en compte de l’accès à tout pour tous et permettre de vivre dignement et en toute sécurité dans le bâti. C’est pourquoi, elles s’engagent sur trois domaines :

– La sensibilisation des entreprises au handicap visuel face aux difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans leur autonomie, dans leurs déplacements ainsi qu’aux risques domestiques et à ceux créés par les chantiers en ville.

– L’émergence de bonnes pratiques pouvant porter sur l’adaptation des logements individuels ou collectifs, des ERP, des locaux de travail ou de mises en oeuvre de points particuliers comme l’installation de chantiers sur la voie publique. Cet apport pourra se concentrer sur les besoins inhérents aux entreprises de bâtiment adhérentes à la FFB et plus largement dans le cadre de l’Observatoire interministériel de l’accessibilité et de la conception universelle ou dans d’autres enceintes.

-L’adaptation et l’accessibilité du logement aux personnes aveugles et malvoyantes, accessibilité des ERP et des locaux de travail en explorant davantage les solutions techniques spécifiques au confort d’usage des personnes en situation de handicap visuel. Les deux réseaux pourront décider de proposer des actions de formation dédiées aux solutions pour le handicap visuel dans l’habitat à destination des entreprises du bâtiment.

En France, 65 000 personnes sont aveugles et 1,2 million est considéré comme « très malvoyante » (acuité visuelle inférieure à 4/10e).