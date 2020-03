Une nouvelle campagne de lutte contre le SIDA

« On se connaît, je suis là et je sais où vous trouver. À très vite. Le Sida ». Voici en substance le message porté par la nouvelle campagne de lutte contre le Sida lancé en juin dernier par l’association AIDES et l’agence WNP. Tout en abordant le Sida comme s’il s’agissait d’une personne comme les autres, invisible mais bien présente, cette campagne met à profit l’utilisation croissante des réseaux sociaux et leur côté « viral » pour toucher un maximum de personnes issus de tous milieux.

« Il s’agit surtout d’une vaste opération de «débanalisation » ayant pour but de créer un électrochoc, une prise de conscience collective. Tout au long de la campagne, le sida s’est immiscé dans la vie des gens comme il le fait dans la réalité : sans crier gare », expliquent les auteurs de la campagne.

« Au départ, un constat alarmant : le sida ne fait plus vraiment parler de lui. Bien que toujours très présent, le sida semble de plus en plus absent des débats et conversations. Pourtant, chaque année, 6 000 nouveaux cas sont détectés en France. 150 000 personnes sont porteuses du VIH dont 30 000 qui l’ignorent. Puisqu’on parle moins de lui, il va s’en charger lui-même. Et si le sida s’exprimait aujourd’hui, qu’aurait-il à dire ? Qu’aurait à raconter un fléau mondial de 32 ans qui totalise 35 millions de victimes en toute impunité ? Comme vous, le Sida est ultra-connecté. Le sida a 32 ans, sa vie sociale passe donc par les réseaux sociaux. C’est là qu’il peut rappeler chaque jour son omniprésence. L’occasion pour les internautes de le croiser par hasard et de découvrir le témoignage de ce personnage invisible mais bel et bien là, cynique et désinvolte ».

La campagne s’est organisée en deux temps. Du 1er au 8 juin, de nombreuses allusions au Sida ont été diffusées sur les différents réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Tinder…) pour inciter les internautes à aborder le sujet et les faire réagir. Depuis le 8 juin, c’est un film de sensibilisation qui assure le relais de la campagne via Youtube, complété par un spot radio, des affichages et des publications dans la presse, avec en conclusion : « Pour faire taire le Sida: AIDES.org ».

Et sur AIDES.org, une pétition illustrée par Pénélope Bagieu invite chacun(e) à se mobiliser pour le faire taire pour de bon. En signant cette pétition et en partageant cet engagement, chaque internaute devient acteur de sa propre prévention et solidaire des personnes touchées. Pour voir le film, rendez-vous sur Youtube et tapez : « Je suis là ».