Une nintendo au musée

Le musée du Louvre et le géant Nintendo s’associent, pour mettre au point un audio guide sur une Nintendo 3DS. Une petite révolution pour tous les visiteurs.





Utiliser sa Nintendo 3DS au musée du Louvre, qui aurait pu y croire ? Pourtant, un partenariat vient bien de se faire entre le géant japonais des consoles de jeux Nintendo et le célèbre Musée du Louvre, qui est le plus visité du monde.

Nintendo fournira des consoles Nintendo 3DS™ hébergeant un audioguide exclusif. L’Audioguide Louvre – Nintendo 3DS, disponible pour tous les visiteurs, tire parti des fonctionnalités uniques de la Nintendo 3DS comme les images en relief ou les animations 3D et permet la localisation en temps réel dans le musée. Il propose plus de 700 commentaires d’oeuvres, enregistrés par les conservateurs et les conférenciers du musée.

Des commentaires seront bientôt accessibles aux publics handicapés : les personnes sourdes auront accès à un parcours visio guidé en langue des signes française, autour des chefs-d’œuvre du Louvre. Les personnes déficientes visuelles bénéficieront d’une visite descriptive de la galerie tactile.

Vous pouvez louer l’audioguide aux caisses et distributeurs automatiques du musée et le récupérer aux quatre comptoirs de distribution de l’audioguide : sous la Pyramide à proximité de l’accueil des groupes, et en mezzanine en haut des escalators menant aux trois entrées principales du musée (Denon, Sully et Richelieu).

Florian Jurdic





Pratique Plein tarif : 5 euros (contre 6 euros pour le précédent audioguide) Moins de 18 ans, personnes handicapées, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux : 3€

© Musée du Louvre – Olivier Ouadah