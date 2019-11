Le 10 juillet, l’ADMR – l’Association du service à domicile – d’Ile de France a présenté à la presse sa Maison des services itinérante, au siège de Peugeot Citroën, avenue de la Grande Armée.

Aménagée dans un véhicule Peugeot Boxer, cette Maison des services itinérante va prochainement stationner dans les communes des départements de l’Ile de France, y compris les arrondissements parisiens, pour aller à la rencontre de la population.

C’est en 1999 que l’ADMR a créé ce nouveau concept : la Maison des services. Il s’agit d’un lieu d’accueil pour s’informer sur la gamme des services proposés ou organiser une intervention à domicile. Une façon pour l’ADMR de se rapprocher de ses clients en gardant les valeurs qui font sa force : proximité et bénévolat. 1 900 Maisons des services ADMR sont actuellement ouvertes en France.

En raison du coût élevé de l’immobilier en Ile de France, l’ADMR a opté pour une Maison des services itinérante. Le véhicule est aménagé pour accueillir la population qui sera informée par la presse et par voie d’affichage des jours de passage de la Maison des services ADMR. Cette Maison des services itinérante circulera dans les huit départements d’Ile de France : Essonne, Val de Marne, Hauts de Seine, Seine St Denis, Val d’Oise, Yvelines, Seine et Marne et dans les arrondissements de la capitale.

Ménage, repassage, garde d’enfants, petit bricolage, petit jardinage, portage de repas, téléassistance Filien ADMR, garde à domicile de jour et de nuit, accompagnement transport, mais aussi soins à domicile,… des bénévoles et des salariés de l’ADMR seront là pour informer sur les différentes offres, conseiller sur les meilleurs financements, répondre à toutes les questions sur l’organisation du service. Une nouvelle façon pour l’ADMR de démontrer son attachement à la notion de proximité.

Pour rappel, l’ADMR est le premier réseau français de proximité avec 3 200 associations locales implantées dans toute la France. Depuis plus de 60 ans, l’ADMR diversifie sa gamme de services pour simplifier la vie au quotidien ou aider à bien vivre chez soi. Ces services sont gérés et animés par 110 000 bénévoles qui emploient et encadrent 82 000 salariés qui ont tous une qualification spécifique.

Pour en savoir plus, consultez le site de l’ADMR : www.admr.org