Une maison d’édition qui valorise les livres adaptés

Mettre en valeur les différents livres adaptés existants et permettre aux personnes en situation de handicap, à leur entourage et aux personnes qui travaillent avec elles de les repérer plus facilement : Tel est l’objectif de Frédérique Creton, médiatrice culturelle qui vient de créer « E-Lis-Lu », une maison d’édition spécialement consacrée aux livres et supports de lecture adaptés.

Elle propose ainsi un catalogue très fourni (consultable en ligne) qui présente des ouvrages de différente nature : des guides pratiques, des ouvrages accessibles à tous (notamment aux personnes déficientes visuelles, intellectuelles ou cognitives), et des outils pédagogiques.

« Je suis médiatrice culturelle et moi-même porteuse d’une dyspraxie et d’un trouble de l’attention. Poussée par mes passions comme un grand nombre de TDA, je suis devenue par la force des choses éditrice car je me suis formée à la bibliothéconomie et j’ai toujours cherché à comprendre et à mettre en place des projets de l’accessibilité à la lecture et à l’information. J’ai accumulé un grand nombre d’informations (ce n’est pas exhaustif) que j’ai voulu partager au plus grand nombre car la société dans laquelle nous vivons est loin d’être sensibilisée comme elle le devrait pour inclure au mieux les personnes porteuses de handicap, invisible notamment, que sont les porteurs d’autismes, de troubles de développement ou de l’attention et autres troubles associés ».

Pour en savoir plus : www.e-lis-lu.net