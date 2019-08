Une loi pour le développement des services à la personne

De quoi s’agit-il ?

Cette loi met en œuvre le plan de développement des services à la personne présenté le 16 février 2005 et qui vise à doubler le rythme de croissance de ce secteur pour créer 500 000 emplois dans les 3 ans. Pour atteindre ce but, le projet définit 3 objectifs principaux : la réduction des coûts et des prix, la simplification de l’accès aux services pour les particuliers et une professionnalisation du secteur garantissant la qualité des services.

Les principales mesures :

La création d’un « chèque emploi service universel, c’est une notion communautaire qui se définit comme un service minimum donné, dont la qualité est spécifiée, accessible à tout à tout utilisateur et à un prix acceptable. Le service universel peut être considéré comme un service de base dans un environnement concurrentiel. » remplaçant les actuels moyens de paiement (chèque-emploi-service et titre-emploi-service) qui peut être cofinancé par les entreprises, les mutuelles, les comités d’entreprises, les caisses de retraite, les collectivités territoriales. Les organismes participant à ce financement auront droit à un crédit d’impôt représentant 25% des sommes engagées.

– Un allègement des charges sociales pour les particuliers employeurs.

– Une exonération des cotisations sociales patronales pour les prestataires de services sur la partie du chèque emploi financée par l’employeur et dans la limite de 1830 euros par an et par salarié.

– Le maintien d’une TVA à 5,5% pour les services à la personne.

– Un allègement des procédures d’agrément permettant d’intervenir sur le secteur en bénéficiant des avantages fiscaux et sociaux qui lui sont liés (une autorité unique délivrera des agréments à validité nationale). Lorsque les services concernent des publics particulièrement vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes dépendantes ou handicapées), une procédure spécifique attestant de la qualité des prestations demeure obligatoire.

– Une agence nationale des services à la personne qui pilote la mise en place de la réforme et progressivement et constitue un interlocuteur unique des intervenants du secteur.