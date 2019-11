Une licence universitaire consacrée à la communication, l’accessibilité et la compensation sensorielle

C’est en novembre 2015, que va être lancée la première licence universitaire en Sciences de l’Education abordant la question de la déficience auditive, de son incidence et des moyens de compensation par une approche par les territoires (loi HPST). Conjointement organisée par l’Université Paris XIII et la FISAF, celle-ci s’appuiera sur les éléments fondateurs de la loi 2005 dont l’accessibilité universelle qui vise à éliminer les obstacles qui peuvent empêcher une personne dans l’accomplissement de ses activités quotidiennes.

Pratique

Licence Sciences de l’éducation (L3) Humanités, Sciences de l’Homme et du Comportement Sciences de l’éducation – Interventions Sociales, éducatives et culturelles Insertion et Intervention Sociale sur les Territoires (IIST)

CONDITIONS D’ADMISSION

Candidats titulaires d’un “Bac+2”

Professionnels du secteur : éducateur spécialisé, ergothérapeute, psychomotricien…

DÉBOUCHÉS

– Interface de communication dans le secteur médico-social (SAVS, SAMSAH…)

– Interface de communication en milieu scolaire, professionnel,

– Chargé de mission au sein des missions handicap

Vous pouvez retrouver la plaquette de présentation, le bulletin d’inscription ainsi que la présentation complète de la licence sur le site : www.fisaf.asso.fr