Une journée logement dans la campagne autour de la fondation Abbé Pierre

La Fondation Abbé Pierre présentera mercredi 1er février 2012, jour anniversaire de l’Appel de l’abbé Pierre de l’hiver 1954, son 17e rapport sur « L’État du mal-logement en France ». Un rapport qui, exceptionnellement, reviendra sur deux décennies de politique(s) du Logement à l’heure où la Fondation célèbrera ses vingt ans d’existence et d’actions en faveur de mal-logés.

Un rapport qui proposera également aux candidats à l’élection présidentielle de s’engager sur un « Contrat social pour une nouvelle politique du Logement ». Pour ce moment inédit, la Fondation Abbé Pierre a convié ces personnalités

politiques à venir s’exprimer devant les 2 800 personnes présentes lors de cette journée qui se tiendra au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Mme Eva Joly et MM. Mélenchon, Bayrou et Hollande seront donc interrogés dans le courant de l’après-midi sur leurs intentions et leurs engagements en matière de logement par Anne-Sophie Lapix, journaliste, ainsi que par Patrick Doutreligne et Christophe Robert, portes-parole de la Fondation Abbé Pierre. M. Henri Guaino, conseiller spécial du Président de la République, interviendra en tant que représentant de M. Nicolas Sarkozy. Lors de la matinée animée par Claude Sérillon, journaliste, c’est Benoîst Apparu, Secrétaire d’État au Logement, qui

réagira au constat de la Fondation établissant « qui sont les mal-logés en France ? » et au diagnostic de la situation du logement en France aujourd’hui.