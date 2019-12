Une journée intergénérationnelle à la Bellevilloise

Organisée par l’association « Ensemble demain », cette journée, parrainée par la Ville de Paris, est consacrée à la question que pose la vieillesse dans nos sociétés contemporaines et des liens que l’on peut tisser entre les générations. Au programme : une exposition de photographies, des textes et dessins d’enfants, une projection de film, des contes, des conférences faites par des intervenants venant du champ scientifique mais aussi du terrain, du théâtre, des concerts…

Participeront à cette journée :

· Liliane Capelle, adjointe chargée des seniors et du lien intergénérationnel

· Jacqueline Gaussens, directrice de la communication de la Fondation Nationale de Gérontologie

Et aussi : Maïa Manesco, animatrice en maison de retraite ; l’association “Le Moulin des contes”, Thierry Halay, président de “l’Association d’Histoire et d’Archéologie du Vingtième arrondissement” ; Robert Bréchon, écrivain et essayiste ; Laura Ley, auteur dramatique et comédienne ; « Les chics filles », chanson française ; Famo accompagné par M. Tarek, et Francis Soghomonian (concert en espéranto) ; Carole Gadet, de l’association « Ensemble demain », qui présentera des photographies ainsi que le film réalisées au cours de ses ateliers pédagogiques.

Infos pratiques :

Samedi 26 septembre 2009 de 10h à 22h

la Bellevilloise, 19 rue Boyer – Paris 20ème (Métro Gambetta)

Tel : 01 46 36 07 07

Participation : 10 euros / tarif réduit 7 euros.

En savoir plus:

L’association « Ensemble demain », subventionnée par la Ville de Paris depuis 2007, est très active dans le domaine de l’intergénérationnel. Elle crée et développe des projets intergénérationnels depuis 1999, en instituant des partenariats entre écoles et collèges, maison de retraite, clubs du troisième âge et associations de retraités. En 2008, « Ensemble demain » a obtenu le 1er prix des Initiatives de la Bientraitance.