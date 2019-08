Une journée initiation handball sport scolaire adapté le 9 mars

Pour cette 5ème année de collaboration entre le Tourcoing Handball et le Sport Adapté, plus de 60 jeunes issus du T.H.B. et des Associations Sportives Sport Adapté du Nord-Pas -de-Calais sont attendus à la Salle Rita Gérard le mercredi 9 Mars.

Au programme, ateliers d’initiation au handball et matchs amicaux se succèderont de 10h00 à 14h30, avec pour objectif pédagogique de sensibiliser les jeunes du T.H.B. au handicap mental et permettre une intégration pour les jeunes des associations du Sport Adapté.

La manifestation sera clôturée par une remise de lots autour d’un pot de l’amitié réunis-sant les enfants et les invités partenaires de la manifestation.

Cette manifestation s’inscrira également dans le programme national du Sport Scolaire Adapté de la Fédération Française du Sport Adapté (programme de rencontre pour les moins de 20 ans).

Contact : Céline TAPE : 06.08.42.85.95 (sur place)

ou au 03.20.03.65.84 (avant la manifestation)

Pratique

JOURNEE INITIATION HANDBALL

SPORT SCOLAIRE ADAPTE

Le mercredi 09 Mars 2011

Salle Rita Gérard, rue de Linselles à Tourcoing