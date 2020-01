Une journée de sandball et de partage à Ploufragan (Bretagne)

Vendredi dernier, à la Maison départementale des sports, s’est tenue, une réunion afin de définir les derniers points forts de la première manifestation sportive de sandball (handball sur plage) qui aura lieu mercredi, à partir de 10h sur la plage de la Banche, à Binic.

Ayant pour intitulé «Sand’ ensemble», l’épreuve a pour objectif de réunir des jeunes handballeurs en situation de handicap et des jeunes valides. «C’est une journée d’échanges entre personnes ordinaires et personnes en situation de handicap», a souligné Renaud Bertrand enseignant en activités physiques adaptées. Près de 300 jeunes de 12 à18ans, sont attendus sur le sable de Binic. Il sera possible d’inclure le jour même des non licenciés en prenant gratuitement une licence dite événementielle fournie par le Comité départemental de Hand-Ball sous condition de ne présenter aucune contre-indication médicale. Pour Serge Grot membre du Comité départemental de Handball c’est un événement qui aura un retentissement régional: «Le fait que ce soit une première nationale pour les personnes en situation de handicap laisse présager un avenir positif pour la suite». (Source Télégramme de Brest)

Pratique Contact: Tél.: 06.84.58.71.90 ou 02.96.68.10.50