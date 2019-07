Une journée de découverte du vol à voile pour personnes handicapées moteur le 16 juin

Harmonie Mutuelles, acteur global de santé, en accord avec ses valeurs humanistes et de solidarité, met en place des actions en faveur des personnes en situation de handicap. Selon les résultats de l’Observatoire « Regard sur le handicap », réalisé par Harmonie Mutuelles et Mode-H Europe, en novembre 2011, l’intégration des personnes handicapées passe par plus d’accessibilité et de mobilité (35%). Au-delà de l’accessibilité aux lieux publics / privés ou aux transports en commun, l’intégration des personnes handicapées passe aussi par l’accessibilité à la culture et aux loisirs.