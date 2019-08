Une journée de conférences débat autour du numérique comme levier de croissance et d’emplois

Placée sous lepatronage de Nathalie Kosciusko-Morizet, Secrétaire d’Etat chargée de la Prospective et du Développement de l’économie numérique, la seconde édition des Assises du Numérique se tiendra jeudi 1er octobre prochain de 8h50 à 19h00 à l’Université Paris-Dauphine. La matinée sera ouverte par la Secrétaire d’Etat et clôturée par Michel Mercier, Ministre de l’Espace rural et de l’aménagement du territoire à 12h30. L’après-midi sera introduite par Luc Chatel, Ministre de l’Education Nationale et André Santini, ancien secrétaire d’Etat à la fonction publique interviendra autour des grands chantiers de la réorganisation de l’Etat. Les Assises du Numérique 2009 se placent au coeur des débats de société : société de consommation, société de croissance, mais aussi de l’éthique et de l’usage de ces technologies.

Au-delà d’un bilan de passage de la mise en place du Plan France numérique 2012, les Assises du Numérique ont pour ambition de permettre de prendre de nouvelles initiatives de soutien à la croissance et à l’emploi, fondées sur l’investissement et les usages numériques dans une vision stratégique de l’avenir de l’Internet et des opportunités que ses potentialités présentent pour la France. Avec le soutien des principales organisations professionnelles (AFDEL, Alliance Tics, BSA, Caisse des Dépôts, FFT, FIEEC, FNIL, CGPME, Syntec Informatique), elles associeront les meilleurs experts et les élus au sein de tables rondes thématiques. soixante intervenants débattront autour des sept enjeux majeurs suivants :

 Le numérique pour la relance économique

 Le Très Haut Débit pour tous, à quelle échéance ?

 Internet et aménagement numérique du territoire : quelles impulsions publiques pour les réseaux du futur ?

 La Green technologie

 Les grands chantiers Internet sociétaux mais pour quels usages ?

 Internet et logiciels pour quels nouveaux usages ?

 La culture numérique peut-elle être gratuite ?

Parmi les intervenants citons notamment :

Philippe Braidy, Directeur du développement territorial et du réseau, Caisse des Dépôts, Yves Censi Député de l’Aveyron, Vincent Descoeur, Député et Président du CG du Cantal, Jean-Michel Fourgous, Député des Yvelines et chargé de mission auprès de Luc Chatel, Nicolas Gaume, Président SNJV, Bettina Laville, Fondatrice du Comité 21 et membre de la commission Juppé/Rocard, Jean-Hervé Lorenzi, Président du Cercle des économistes, Luc Rousseau, Directeur Général de la DGIS, Thierry Solère, Vice-président du CG 92, Noël de Saint Pulgent, Président de la mission Partenariat Public Privé, Alex Türk président de la CNIL…

Les Assises du Numérique sont organisées par PPP Agency (Partenariat Public Privée), société fondée et dirigée par Serge Pilicer.

Pour plus d’informations sur le programme : www.assisesdunumerique.fr