Une IRM “XXL” inaugurée

Une IRM pouvant accueillir des patients obèses ou claustrophobes, mais aussi des bébés, a été inaugurée à l’hôpital Louis-Mourier de Colombes (AP-HP). La configuration “ouverte” de l’appareil -par opposition au “tunnel” d’une IRM traditionnelle- et la taille de la table d’examen autorisent les patients jusqu’à 250 kg.

Les personnes claustrophobes échappent, grâce à cette IRM ouverte de haut champ, à la sensation d’étouffement et d’angoisse qui les pousse à refuser ou interrompre l’examen dans une machine traditionnelle. Parallèlement, le système est tout aussi bien adapté aux enfants qui restent en contact étroit avec leurs parents et aux tout-petits qui peuvent passer l’examen dans les bras de leur maman ou dans leur couveuse.Une IRM ouverte de haut champ (1 tesla, le tesla étant l’unité de mesure de la puissance du champ magnétique) est également installée dans un autre hôpital de l’Assistance publique, à la Pitié-Salpêtrière (Paris). Un appareil du même type est par ailleurs en service à la clinique de l’Essonne à Evry. Cet appareil, fabriqué par Philips, plus cher qu’une machine traditionnelle (1,5 million d’euros hors taxes), facilite l’examen des personnes à mobilité réduite. Il est également bien adapté aux sportifs, en permettant une “imagerie dynamique” du mouvement (hyperflexion, hypertension…). Enfin, il permet de réaliser des interventions sur le patient pendant l’examen (biopsies, infiltrations d’articulations…). (AFP)