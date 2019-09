Une interprète en langue des signes tient une permanence à l’Hôtel de ville de Saint-Etienne

A la Mairie de Saint-Etienne, une interprète en langue des signes tient une permanence à l’accueil de l’Hôtel de ville tous les vendredis après-midis. Elle est l’intermédiaire entre les personnes malentendantes et muettes et les agents des services de la ville. Elle les aide dans leurs démarches administratives sans se substituer à elles. La personne en situation de handicap peut ainsi conserver son autonomie. La mairie de Saint-Etienne se veut exemplaire et cette initiative fait l’objet de nombreuses demandes chaque semaine et permet de créer le lien entre personnes valides et en situation de handicap. Enfin, les agents en situation de handicap bénéficiaires de l’obligation d’emploi représentent plus de 7% des employés de la mairie alors que la moyenne nationale est de 6%.