Une initiative bienveillante pour soutenir les aidants

À l’approche de la 5ème Journée Nationale des aidants qui aura lieu le 6 octobre prochain dans toute la France, les organisateurs de cet événement invitent le public à soutenir et encourager les aidants d’une manière simple, ludique, et peu coûteuse via son site : http://journeedesaidants2014.fr/faisons-un-geste/.

« Vous trouverez ici quelques idées de gestes bienveillants qui feront certainement plaisir aux aidants : Rendre visite à un proche aidant, passer un coup de fil, proposer ponctuellement son aide, organiser une sortie, faire les courses, préparer un repas de fête, mettre en place une rencontre entre aidants d’un même quartier… N’hésitez pas à signifier ceux que vous compter faire le 6 octobre en cliquant sur le bouton « Moi aussi ». Vous pouvez aussi proposer d’autres gestes depuis le formulaire de contact ».

Et puis il n’y a pas que le 6 octobre, toutes ces petites intentions peuvent également faire plaisir n’importe quel jour de l’année… D’après la dernière étude en date, il y aurait 8,3 millions d’aidants en France (Association Française des aidants – 2013).