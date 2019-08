Une hotline informatique pour les salariés déficients visuels

Afin de répondre à la demande d’accompagnement et de conseil en informatique dédiés aux personnes déficientes visuelles, la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France lance sa hotline (en partenariat avec le groupe Randstad) consacrée aux logiciels et matériels spécifiques pour aider les salariés aveugles et malvoyants à résoudre les difficultés rencontrées dans leur environnement professionnel: problèmes de logiciels, de dysfonctionnements matériels, d’un oubli ou d’une erreur dans la procédure d’utilisation des produits dédiés ou d’un raccourci clavier.

Partant du principe que tout employeur ou recruteur doit pouvoir intégrer en toute sérénité une personne déficiente visuelle dans son organisation et ne pas être bloqué dans sa démarche par les difficultés liées à l’utilisation de son poste de travail, la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France a voulu inaugurer un service utile aux entreprises qui ne disposent pas en interne de solutions pour répondre à ce défi. Au-delà de cette Hotline, la Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France accompagne également l’aménagement du poste de travail des salariés déficients visuels afin de faciliter leur intégration professionnelle (bilan ergonomique, accompagnement dans les déplacements, sensibilisation des équipes et formations informatiques).

Cette hotline, est basée au siège de la Fédération, à Paris, mais développe son champ d’intervention sur toute la France, grâce à un réseau national de techniciens en informatique. Elle est issue d’un partenariat avec le Groupe Randstad et l’Agefiph.

Pour plus d’informations:

Mail: info.hotline@aveuglesdefrance.org

Tél. 01.44.42.91.91.

www.aveuglesdefrance.org