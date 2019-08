Trophées Handi-Friends : les lauréats 2010 !

Cinq ans après la Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, l’association Hanploi et le Groupe Idecom posent à nouveau la question de l’intégration des personnes handicapées dans l’enseignement supérieur. Le 11 Mars a eu lieu la remise des Trophées Handi-Friends 2010 au Stade de France ! Cette année encore, les écoles, universités et associations étudiantes ont présenté leurs actions pour une meilleure intégration des étudiants en situation de handicap.

Cette troisième édition des Trophées Handi-Friends a été l’occasion de récompenser les meilleures initiatives mais aussi de permettre l’échange de bonnes pratiques entre établissements. Cette année, le Jury, composé d’un représentant de chaque partenaire de l’événement, a souhaité récompenser plus particulièrement six initiatives.

Le Trophée Handi-Intégration,qui récompense une initiative visant à impliquer l’ensemble des personnes (élèves, enseignants et personnels) dans la bonne intégration des étudiants handicapés, a été attribué à L’ESSEC pour son programme Phares « Par-delà le Handicap, Avancer et Réussir ses Etudes. » L’ESSEC décline le programme « Une grande école : pourquoi pas moi ? » pour créer le programme PHARES auprès de jeunes en situation de handicap. L’objectif est d’aider chaque jeune à aller au plus loin de ses capacités, dans la voie qui est la sienne, en luttant contre l’autocensure et la censure involontaire et souvent inconsciente de leur entourage. Des étudiants se mobilisent pour accompagner les élèves de 3e et les lycéens dans la création de leur parcours et leur offrir les clés pour leur redonner confiance et leur ouvrir de nouvelles perspectives au travers de séances de tutorat, de sorties culturelles, de stages découvertes, de rencontres…

Des problématiques d’accessibilité

Le Trophée Handi-Innovation, qui vise une innovation technique et technologique importante dans le champ du handicap, a été attribué à l’Université Paul Sabatier de Toulouse pour son projet Handicarte « un obstacle en moins dans votre quotidien.» « HandiCarte est un projet réalisé par cinq étudiants dans le cadre du Master Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des Entreprises de l’Université de Toulouse. Ils ont choisi de travailler sur les problématiques d’accessibilité des personnes à mobilité réduite. C’est sur le campus qu’ils ont pris conscience des difficultés qui pouvaient être rencontrées. Avec l’aide de la Mission Handicap de l’Université, ils ont développé HandiCarte, un outil d’aide au déplacement. HandiCarte calcule le meilleur itinéraire, en passant par les passages les plus faciles d’accès, pour atteindre le point d’arrivée. HandiCarte, aujourd’hui accessible d’un site internet n’en est qu’à sa première version, l’objectif étant que ce système puisse être développé à plus grande échelle et adapté à d’autres types de handicap.

Une semaine de sensibilsation

Le Trophée Handi-Sensibilisation, qui récompense une action de sensibilisation, a été attribué à L’IGS pour l’organisation de la semaine du handicap « Vous avez dit handicap ? Venez changer de regard ! » « Vous avez dit handicap ? Venez changer de regard ! » est une semaine de sensibilisation des étudiants du pôle alternance imaginée par HAND’IGS et mis en œuvre par six groupes d’étudiants pilotés par leurs responsables de formation. Tous les acteurs du pôle alternance se sont mobilisés et ont travaillé ensemble autour de la question du handicap : l’organisation de cette semaine a été l’occasion pour les étudiants du niveau Bac au niveau Master de travailler sur le thème du handicap, de se documenter, de créer des rencontres avec des professionnels du handicap pour réaliser une série d’événements quotidiens. Les étudiants se sont appropriés le sujet du handicap pour sensibiliser leurs camarades, les équipes du pôle et les entreprises avec une exposition, des conférences, un appel aux dons, un parcours sportif et sensoriel, la réalisation d’un film et l’organisation de débats.

La diversité, une valeur ajoutée

Le Trophée Handi-Action Etudiante, qui s’adresse aux étudiants menant des actions au sein de leur établissement, il a été attribué à L’ISFOGEP Limoges pour l’organisation de la première conférence « Insertion professionnelle des personnes en situation de handicap » Les 34 étudiants du Master 2 Responsable en Gestion des Ressources Humaines se mobilisent cette année pour organiser une conférence sur le thème de l’intégration. Plus de 600 entreprises ont été invités à la CCI de Limoges pour débattre et échanger sur l’intégration professionnelle des personnes en situation de handicap. Ils tenteront ensemble (recruteurs, managers, étudiants, enseignants, professionnels de l’insertion) d’apporter des outils concrets, de relever les bonnes pratiques et de combattre les idées reçues. Tous persuadés que la diversité est une réelle valeur ajoutée pour l’entreprise.

Acquérir plus d’indépendance

Le Trophée Handi’s Ability, créé cette année, récompense une action menée par un établissement européen. Il a été attribué à l’Université d’Aalborg au Danemark en partenariat en partenariat avec l’ECE pour le projet « Hamac : Home Automation & Mobile Access Controler. » Ce projet s’inscrit dans un partenariat européen ; il est actuellement en cours de développement à l’université d’Aalborg, au Danemark, par deux étudiants de l’ECE et un étudiant estonien. Il doit permettre aux personnes quadriplégiques d’acquérir plus d’indépendance grâce au contrôle d‘appareils du quotidien (télévision, ordinateur, éclairage…) par leur langue. Hamac est une interface matérielle discrète, qui a la forme d’un faux palais, contrôlable par le mouvement de la langue. HAMAC s’adapte à l’environnement, compatible avec les technologies standards (type Bluetooth…) et détecte les appareils autour de l’utilisateur. C’est un parfait compagnon de vie pour assurer une meilleure autonomie aux personnes en situation de handicap.

Renouer des liens avec l’extérieur

Le Coup de Cœur du Jury, qui récompense une action ayant particulièrement touché le jury, a été attribué à l’Ecole Telecom Bretagne pour le projet « Palliacom : un communicateur multimodal. » La communication avec autrui est à la base de la société et en être privé constitue un handicap majeur qui mène très souvent à l’isolement. Palliacom se propose d’offrir aux personnes rencontrant des difficultés de communication écrite et/ou orale la possibilité de renouer des liens avec l’extérieur. Grace à son interface adaptable, le logiciel communicateur offre plusieurs options d’écriture : soit alphabétique, soit logographique par le biais de pictogrammes prédéfinis qui permettent des associations d’idées tels des hiéroglyphes modernes. Le message est ensuite restitué en texte. De plus, grâce au clavier virtuel configurable, l’utilisateur peut saisir son message en fonction de ses propres possibilités gestuelles, perceptives et cognitives.