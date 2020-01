Une France généreuse

Selon les chiffres communiqués par France Générosité, qui regroupe soixante-dix organisations et associations, les Français ont été en 2008 18 % de plus qu’en 2007 à faire un don à une association ou à une organisation non gouvernementale. Durant cette même année, le montant des dons des Français à une organisation a progressé de 6,3 % et ce, malgré la crise. Néanmoins, si la recherche et la protection de l’enfance restent les premiers bénéficiaires de la générosité des Français, la lutte contre la pauvreté recule alors que, deuxième raison de s’inquiéter, les besoins en la matière croissent, en raison de la montée du chômage en particulier.