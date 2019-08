Une Formation de l’école de formation en Cancérologie ouverte aux personnes handicapées

L’EFEC (école de formation européenne en cancérologie) propose des cours destinés aux assistantes médicales en cancérologie et autres paramédicaux (personnel d’accueil, etc.).

Ce cours annuel se déroule, durant deux jours et demi, dans une ville et un établissement hospitalier différent, avec un thème médical également différent chaque année. Exemple : Nice, Lyon, Besançon, Lausanne, Bruxelles autour des tumeurs hépatiques, ORL, pulmonaire, seins, etc… En mai 2014 (XX e cours), cet enseignement se déroulera lundi 26, mardi 27, mercredi 28 mai 2014 à Rouen avec le Centre Henri Becquerel de Rouen (lieu du cours : Conseil Général) autour du thème Tumeurs osseuses et métastases osseuses. Les participantes (120 environ) viennent d’établissements privés, publics, CLCC, de France mais aussi de Belgique, Suisse, Tunisie…

Les orateurs sont des médecins et d’autres professionnels, para médicaux (diététicienne, kinésithérapeute…) et autres (juriste, directeur d’établissement…). Les présentations médicales sont essentiellement assurées le mardi 27 mai ; le mercredi 28 mai seront abordés des thèmes transversaux (Kiné, sophro, douleur, Sce social, AJA; communication et confidentialité…) avec une présentation sur handicap au travail et réinsertion « Présentation et Rôle d’une Mission Handicap : exemple Gustave Roussy ; Présentation et rôle de Cap emploi ». Présentation en duo, avec Christophe Sala (Gustave-Roussy). Il apparait intéressant et important d’aborder ce thème qui concerne les patients mais aussi les différents membres du personnel.

Ces cours sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En 2013, pour la première fois, une participante malentendante a été accueillie et a suivi ces journées avec l’aide de deux interprètes LSF.

Pour l’année 2014, Mme Lorillon, qui dispense ces cours, et l’EFEC vont tenter de renouveler cette expérience en l’étendant à des participants présentant d’autres situation de handicaps (mobilité, visuel…).

