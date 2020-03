Une famille sur huit vit sous le seuil de pauvreté

Selon l’Insee, 13 % des familles vivaient en dessous du seuil de pauvreté en 2008, soit avec moins de 950 euros par mois pour une personne seule*. La moitié de ces 7,83 millions de ménages disposaient de moins de 773 euros mensuels. Les plus touchées restent les familles monoparentales – 30 % d’entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Cela représente 1,6 million de personnes. Sont considérés comme pauvres les personnes vivant dans un ménage dont les ressources sont inférieurs à 60 % du revenu médian – qui partage la population en deux, la moitié disposant d’un niveau de vie inférieur et l’autre d’un niveau de vie supérieur.

En 2008, ce revenu médian était de était de 19 000 euros par an (1 580 euros par mois) et le seuil de pauvreté à 950 euros.

Selon l’Insee, le léger recul de la pauvreté intervenu entre 2007 et 2008 est lié à la prise en compte de données fiscales pour mesurer les ressources. Hors cet effet, « le taux de pauvreté peut être considéré comme stable » indique l’institut.

* Pour tenir compte de la composition des ménages, on élève ce seuil en fonction du nombre de personnes du foyer.

Le premier adulte du ménage compte pour 1, les autres personnes de 14 ans ou plus pour 0,5 et les enfants de moins de 14 ans pour 0,3.

Pour obtenir le niveau de vie d’un ménage de deux adultes et deux enfants de 5 et 8 ans, on divisera les revenus totaux par 2,1 (1+0,5+0,3+0,3)