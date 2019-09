Une fac modèle pour les étudiants handicapés

L’université de Versailles-Saint-Quentin réserve un accueil privilégié aux étudiants handicapés, ce qui lui a valu de figurer parmi les finalistes du Trophée Handi-Friends, décerné hier.

L’université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines participait au concours Handi-Friends qui a récompensé 17 établissements de l’enseignement supérieur pour leurs équipements et leurs aménagements destinés aux personnes handicapées. Parmi les 250 nominés, l’UVSQ n’a reçu aucune récompense malgré les nombreux équipements ou dispositifs qu’elle a mis en place pour faciliter l’accès aux cours et l’insertion professionnelle de la centaine d’étudiants handicapés inscrits dans ses différentes filières.

Accessibilité des locaux.

A l’IUT de Mantes-la-Jolie et dans les trois centres de Guyancourt (Leclerc, Vauban et d’Alembert), les étudiants handicapés peuvent accéder à l’ensemble des locaux, aux salles de travaux dirigés et aux amphithéâtres, notamment grâce à des ascenseurs. A Versailles, Vélizy et Rambouillet, les bâtiments sont plus anciens et moins adaptés, mais certains locaux ont été rendus accessibles.

Des aides pour chaque étudiant.

Les jeunes handicapés suivent les mêmes cours que leurs camarades. Ils ont la possibilité d’avoir des preneurs de notes pour les cours, des secrétaires pour les examens ainsi que des auxiliaires de vie pour les assister dans leurs gestes de tous les jours, pour le repas du midi par exemple. Leurs horaires sont aménagés pour regrouper les cours à certains moments de la journée.

Du matériel adapté.

Des ordinateurs portables sont prêtés aux étudiants handicapés, ainsi que plusieurs logiciels spécifiques (synthèse vocale, d’agrandissement, prédiction de mots…) ou même des dictaphones. L’université a également fait l’acquisition d’ordinateurs et d’une imprimante en braille.

L’effort d’insertion professionnelle. Depuis décembre 2008, une borne de recrutement vidéo permet, à distance, de déposer des CV ou de répondre à des offres d’emploi. Tous les ans, en mars, un forum emploi handicap est organisé pour rapprocher étudiants handicapés et entreprises. Après un partenariat avec Sodexo, l’UVSQ cherche d’autres entreprises pour promouvoir l’insertion professionnelle ou subventionner certaines actions.