Une expo photos associant beauté, mode et handicap à Paris

La Fondation hospitalière Sainte-Marie (FhSM) ouvre ses portes au public à l’occasion de l’exposition “I See You”. Réalisée par l’association Les Corps Singuliers, cette exposition de photos associe beauté, mode et handicap pour offrir un autre regard sur le handicap et la maladie.

Fondation hospitalière Sainte-Marie, Centre Paris Sud

167, rue Raymond Losserand 75014 Paris

En salle de conférence, niveau RDC

Métro Plaisance ou Porte de Vanves – bus 62 – parking public

=> Exposition gratuite – du mercredi 30 mai au 12 juin.