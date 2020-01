Une Europe sans entrave pour 2020

Les dernières journées européennes pour les personnes souffrant d’un handicap ont eu lieu à Bruxelles les 2 et 3 décembre 2010. Handirect était bien sûr présent comme chaque année, pour suivre l’évolution des stratégies européennes mises en œuvre pour favoriser l’inclusion des personnes handicapée et faciliter leur mobilité. La stratégie « Europe 2020 » se précise chaque année et devient palpable pour les citoyens européens. Une citoyenneté réelle qui garantit des droits réels au quotidien dont malheureusement bien peu de personnes ne semblent avoir conscience. Dans le domaine du handicap, elles devraient êtres nombreuses à s’intéresser de plus près à ce que l’Europe leur apporte et va leur apporter. Ces journées ont été inaugurées par Viviane Reding, première Commissaire Européenne en charge de la justice, des droits fondamentaux et de la citoyenneté et Evelyne Huytebroeck, Ministre bruxelloise de l’Aide aux personnes handicapées.

Le handicap, de léger à lourd, touche une personne sur six dans l’Union européenne. Ce sont 80 millions de personnes environ qui n’ont pas la possibilité de participer pleinement à la société et à l’économie à cause d’obstacles d’ordre environnemental et comportemental. Le taux de pauvreté des personnes handicapées est de 70 % supérieur à la moyenne, en partie parce que leur accès à l’emploi est limité.

Plus d’un tiers des personnes âgées de plus de 75 ans souffrent de handicaps partiels et plus de 20 % sont atteintes de handicaps lourds. Ces chiffres devraient par ailleurs augmenter au fur et à mesure du vieillissement démographique dans l’Union.

L’Union européenne et ses États membres disposent d’un large mandat pour améliorer la situation sociale et économique des personnes handicapées. Il se décline de la manière suivante :

L’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la Charte)

dispose ce qui suit: «La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée». Son article 26 prévoit que «L’Union reconnaît et respecte le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté». En outre, l’article 21 interdit toute discrimination fondée sur un handicap.

Le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) exige de l’Union qu’elle combatte toute discrimination fondée sur un handicap dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions (article 10) et lui confère le pouvoir de légiférer en vue de lutter contre toute discrimination (article 19).

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, premier instrument juridiquement contraignant dans le domaine des droits de l’homme s’appliquera bientôt dans toute l’Union. Cette convention impose aux États parties de protéger et de garantir la jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales par les personnes handicapées.

Au sens de la Convention des Nations Unies, on entend par personnes handicapées des individus qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres.

La Commission œuvrera de concert avec les États membres afin de créer une Europe sans entraves, sur la base des dernières résolutions du Parlement européen et du Conseil. La présente stratégie fournit un cadre permettant d’agir au niveau européen, mais aussi en association avec les mesures nationales, afin de répondre aux besoins disparates des hommes, des femmes et des enfants handicapés.

La participation pleine et entière des personnes handicapées à la société et à l’économie est fondamentale si l’Union veut garantir le succès de sa stratégie «Europe 2020» pour une croissance intelligente, durable et inclusive. L’édification d’une société dans laquelle tout le monde a sa place ouvre également des débouchés commerciaux et stimule l’innovation.

L’accessibilité de tous aux services et aux produits présente des atouts économiques majeurs au vu de la demande induite par le nombre croissant de consommateurs âgés. Par exemple, le marché européen des dispositifs d’assistance (dont la valeur annuelle est estimée à plus de

30 milliards d’EUR) est encore fragmenté et les produits restent onéreux. Les cadres d’action et de réglementation, de même que les procédures d’élaboration des produits et des services, ne reflètent pas avec justesse les besoins des personnes handicapées. De nombreux biens et services, ainsi que la majorité des équipements construits, ne sont toujours pas suffisamment accessibles.

Il est d’autant plus urgent d’agir que le ralentissement économique a eu des conséquences négatives sur la situation des personnes handicapées. La stratégie a pour but d’améliorer l’existence des personnes et d’apporter de plus grands bénéfices à la société et à l’économie, sans pour autant soumettre l’industrie et l’administration à des contraintes indues.

OBJECTIFS ET ACTIONS

L’objectif général est de mettre les personnes handicapées en mesure d’exercer l’ensemble de leurs droits et de tirer pleinement parti de leur participation à la société et à l’économie européenne, notamment grâce au marché unique. Il est nécessaire de faire preuve de cohérence afin de réaliser cet objectif et de garantir l’application effective de la Convention des Nations Unies partout en Europe. Cette stratégie s’appuie sur des actions au niveau européen destinées à compléter celles entreprises à l’échelon national ; elle définit également les mécanismes8 essentiels à l’application de la Convention dans l’Union européenne, y compris au sein des institutions européennes et détermine le soutien indispensable au financement, à la recherche, à la sensibilisation et au recueil de statistiques et de données.

La Commission a répertorié huit principaux domaines d’action : l’accessibilité, la participation, l’égalité, l’emploi, l’éducation et la formation, la protection sociale, la santé ainsi que l’action extérieure. Chaque domaine comporte des mesures phares réunies sous l’objectif global de l’Union, lequel est repris dans un encadré. Les références aux actions nationales visent à compléter l’action de l’Union et non à couvrir l’ensemble des obligations nationales découlant de la Convention des Nations Unies. La Commission agira également sur la situation des personnes handicapées au moyen de la stratégie «Europe 2020», de ses initiatives phares et d’une relance du marché unique.

L’Accessibilité au cœur de l’inclusion

Par accessibilité, on entend la possibilité donnée aux personnes handicapées d’avoir accès, au même titre que les autres, à l’environnement matériel, aux transports, aux technologies et aux systèmes d’information et de communication ainsi qu’à d’autres installations et services. Des entraves importantes subsistent dans ces domaines. Par exemple, en moyenne, seuls 5 % des sites web publics de l’Europe des 27 répondent totalement aux normes d’accessibilité. Bon nombre d’organismes de télédiffusion offrent encore peu de programmes accompagnés de sous-titres ou d’audiodescription.

L’accessibilité est un préalable à la participation à la société et à l’économie, mais reste un objectif de longue haleine pour l’Union. La Commission propose d’utiliser des instruments législatifs ou autres, tels que la normalisation, pour optimiser l’accessibilité du cadre bâti, des transports et des technologies de l’information et de la communication, conformément à la stratégie numérique et à l’initiative phare «Une Union de l’innovation». Dans le respect des principes d’une meilleure réglementation, elle étudiera l’éventuel avantage d’adopter des mesures réglementaires garantissant l’accessibilité des produits et des services, y compris des mesures destinées à accroître le recours aux marchés publics (dont la grande efficacité a été prouvée aux États-Unis). Elle encouragera l’intégration du principe d’accessibilité et de la «conception pour tous» dans les programmes scolaires et les formations pour les professions concernées et favorisera le développement d’un marché européen des technologies d’assistance. Après consultation des États membres et d’autres parties prenantes, la

Commission réfléchira à l’opportunité de proposer un acte législatif sur l’accessibilité dans l’Union européenne d’ici à 2012. Dans ce cadre, des normes spécifiques visant à améliorer considérablement le fonctionnement du marché intérieur des produits et des services accessibles pourraient, entre autres, être élaborées pour certains secteurs.

L’action de l’Union soutiendra et complétera les mesures nationales visant à mettre en œuvre le principe d’accessibilité, à éliminer les entraves actuelles ainsi qu’à augmenter la disponibilité et l’éventail des technologies d’assistance et enfin à garantir aux personnes handicapées l’accessibilité des biens, des services, dont les services publics, et des dispositifs d’assistance.

L’une des questions centrales reste la transposition des droits sociaux dans les différents pays d’Europe afin de garantir un niveau d’égalité de chances pour les personnes handicapées qui circulent en Europe. La mise en place d’une carte européenne d’accessibilité a été évoquée mais son application reste difficile du fait notamment de la manière dont l’évaluation du handicap est faite selon les pays de l’Union. Certains pays, comme la Grande-Bretagne, ne proposent pas de définition du handicap. La lecture de cette carte selon les langues risque aussi d’être difficile. Il existe cependant entre l’Allemagne et l’Autriche une carte commune de transport ferroviaire qui donne des droits communs aux personnes handicapées.

Cette carte européenne soulève d’autres questions car elle peut être aussi perçue comme une stigmatisation.