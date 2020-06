Une étude américaine confirme un lien entre pesticides et maladie de Parkinson

Les Instituts nationaux américains de la santé (NIH) confirment dans une étude publiée par le journal Environmental Health Perspectives que les personnes exposés à la roténone et au paraquat – deux pesticides à usage professionnel – ont près de deux fois et demi plus de risques d’être touchées par la maladie de Parkinson.

Cette étude a été menée auprès de 110 personnes atteintes de la maladie et d’une population témoin de plus de 350 sujet dans le cadre d’une étude fédérale.

Ces résultats ne sont pas une surprise et confirment ceux mis en évidence depuis des années en Europe. Résultats qui ont conduit à l’interdiction de ces produits.

Autorisé en France en 2003, le Paraquat a notamment été utilisé aux Antilles dans le traitement des bananeraies et retiré du marché en août 2007 après une décision de la Cour de justice européenne considérant qu’il n’avait pas suffisamment été tenu compte du lien entre le paraquat et la maladie de Parkinson.

Le roténone, l’autre pesticide mis en cause par cette étude a été utilisé sur les pommes, les pêches, les cerises, les vignes et les pommes de terre. Il est interdit à la commercialisation en Europe depuis octobre 2008, mais à pu être utilisé jusqu’en octobre 2009.

Source : Viva