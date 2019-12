Une équipe APF engagée dans le 11e raid Courrier Sud 2009

Le 11e raid Courrier Sud 2009 se déroulera du 31 octobre au 8 novembre au départ D’agadir. Organisé par Cap Juby et l’association strasbourgeoise Découvertes, le raid Courrier Sud est une course par équipe de deux coureurs à pied et deux vététistes, où la solidarité prime à la performance individuelle. A l’initiative d’Éric Schwoebel, qui avait découvert le raid Courrier Sud en 1998, sous le maillot de l’Association des Paralysés de France (APF), une équipe composée de salariés handicapés et de cadres de l’entreprise adaptée APF (Association des Paralysés de France) d’Illkirch prendra part au raid. Renseignements : www.raidcourriersud.com. Tél : 06 08 67 19 00 ou 06 64 98 2267. Pour être partenaire de l’équipe APF, contacter Éric Schwoebel, établissement adapté APF, 1 route du cor de chasse, 67400 Illkirch, Tél : 03 90 40 07 32, eschwoebel@induspartner67.com