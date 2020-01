Une épreuve “langue des signes” au Bac

Quelque 622 322 candidats âgés de 13 à 77 ans planchent depuis le 18 juin sur les sujets du baccalauréat. Si la première épreuve reste traditionnellement la philosophie, la session 2009 apporte quelques nouveautés, dont la généralisation à toutes les séries technologiques de l’épreuve facultative de langue des signes française (LSF). Proposée seulement aux élèves des classes terminales des séries générales et de la série technologique “hôtellerie” en 2008, l’épreuve est donc ouverte cette année à tous les candidats, séries générales et technologiques confondues, malentendants ou non. La réforme semble avoir déjà trouvé un écho auprès des candidats qui sont 504 cette année à avoir choisi de passer l’épreuve en LSF contre 188 en 2008. Résultats à partir du mardi 7 juillet.