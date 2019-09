Une entreprise au service des sourds

Caroline Mitanne a obtenu le prix de la femme d’affaires Veuve Clicquot 2009 pour la France. Née de deux parents sourds qu’elle a dû beaucoup aider à se débrouiller dans la vie courante, elle a beaucoup souffert de cett tâche, trop lourde pour une enfant. Devenue adulte, la jeune femme souhaite œuvrer à une plus grande autonomie des non-entendants. En 2004, elle crée à Paris l’entreprise GuideCaro qui emploie douze personnes, dont six non-entendants et propose un centre de relai téléphonique. La personne sourde contacte GuideCaro par internet en expliquant ce qu’elle souhaite en langage des signes, devant une webcam. Si par exemple, elle a besoin d’un plombier, l’un des collaborateurs de l’entreprise passe l’appel pour elle et traduit en direct. GuideCaro est également sous-traitant pour des services consommateur. Danone lui a confié la gestion des réponses à donner aux clients sourds. Le service aux entreprises permet de financer le relai téléphonique. Grâce à son prix, Caroline Mitanne souhaite apporter plus de visibilité aux sourds.