Une enquête pour améliorer les conditions d’accueil des touristes

Améliorer les conditions d’accueil des touristes : Tel est l’objectif d’Éléonore, étudiante en MBA de Management du Tourisme et des Services, qui prépare actuellement un mémoire sur le thème de l’accessibilité des hôtels en France et en Angleterre. Pour approfondir ses recherches, elle propose aux personnes à mobilité réduite ayant déjà voyagé en France et/ou en Angleterre, de répondre à court questionnaire en ligne (prévoir environ 15 minutes).

« Bonjour,

J’écris actuellement mon mémoire de fin d’études portant sur l’accessibilité des hôtels en France et en Angleterre. Pour répondre à cette problématique, je propose un questionnaire destiné aux personnes en situation de mobilité réduite qui ont voyagé en France et/ou en Angleterre au cours des trois dernières années. Cette enquête s’intéresse à leur expérience dans l’hôtel où ils ont séjourné.

Le but de ce mémoire est de comparer l’accessibilité des deux pays en termes d’hôtellerie, et la possibilité d’appliquer des mesures de l’un à l’autre. Si vous avez besoin de plus amples informations, voici mon email: eleonore_25@hotmail.com. Idéalement il me faudrait les réponses d’ici fin mai car je dois rendre mon mémoire mi-juin.

Voici le lien permettant d’accéder au questionnaire:

https://docs.google.com/forms/d/18RJqtSQiEQSnBt68CM0eTt4uuxTPVxEKIDcQ0Di6c1g/viewform

Je vous remercie par avance de votre participation et n’hésitez pas faire suivre ce questionnaire».