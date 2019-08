Une école de batterie accessible

L’Handi Drum School ouvrira ses portes en septembre à Villeurbanne (Rhône).

C’est Jocelyn Pellegrini, batteur issu du CMC de Nice et de la progressive Drum School de Lyon qui est à l’origine de cette initiative. Suite à plusieurs échanges et rencontres, il a mis au point des méthodes baptisées « Handi Drum Book ». Celles-ci permettent d’adapter la batterie pour les personnes invalides des membres inférieurs ou supérieurs droits ou gauche. Les cours (individuels ou en binôme) s’effectueront sur une batterie électronique ou hybride. Au programme : configuration du matériel, solfège, technique, jeu sur play-back, concert de fin d’an-née… Débutant, confirmé, ancien batiste valide, l’Handi Drum School se destine à tous les profils. Et pour ceux qui souhaitent s’initier, un stage de découverte aura lieu mercredi 18 septembre à 14 h à l’APF (Association des Paralysés de France) Villeurbanne**.

Contact : 07 88 37 25 47 / handidrumschool@orange.fr *15 rue Louis Adam, Villeurbanne **73 ter rue Francis de Pressensé