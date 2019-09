Une destination pour tous !

L’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan propose des sorties nature aux 4 familles de handicap. Après avoir été un des tous premiers Office de Tourisme de Bretagne labellisé pour les quatre handicaps, aujourd’hui il reçoit à nouveau cette distinction pour le sentier de Penfoulic et la Maison des Marais à Fouesnant-les Glénan. Ce sont les tous premiers sites naturels, en France, reconnus pour les quatre handicaps : moteur, visuel, auditif et mental. L’obtention du label “Tourisme et Handicap” est d’autant plus difficile qu’il faut conjuguer la charte “Conservatoire du Littoral” de ce site protégé et la charte exigeante du label “Tourisme et Handicap”. Dorénavant, les personnes en situation de handicap suivent les sorties nature au sein d’un groupe de personnes valides. Cette véritable démarche citoyenne est orchestrée par Lulu, guide naturaliste formée pour accueillir et intégrer les personnes à mobilité réduite aux visites proposées pendant les vacances scolaires.

Penfoulic, un sentier naturel

Découverte du milieu boisé, des plantes, des odeurs, et des chants au printemps… le sentier de Penfoulic, après une halte à la Maison des Marais, mène jusqu’à la mer au fond de la vasière du Cap-Coz où les visiteurs pourront observer les oiseaux et découvrir un étang pour la pisciculture.

Les aménagements réalisés

Après avoir aménagé des ponts, installé des aires de repos, limité les déclivités et imaginé “un fil d’Ariane “ (bordure du talus cassé) qui permet aux déficients visuels de se déplacer, grâce au toucher avec la canne, les responsables poursuivent les travaux sur d’autres sites. Six bornes sculptées balisent le bord du chemin. Des bornes podotactiles (dalles de granit au sol) signalent leur présence aux malvoyants et aux non-voyants. Des bornes en braille et des bornes présentant des oiseaux seront également disposées sur le site. Enfin, un plan du sentier, en braille et en relief, est installé à l’entrée du site, près de la Maison des Marais, pour que les non-voyants puissent mémoriser le site.

Fouesnant-les Glénan. Unique en France : installation d’un plan en braille et en relief

La ville de Fouesnant-les Glénan a installé un plan en relief et en braille sur le chemin de Penfoulic. Ce dispositif est unique en France. Il est réalisé en Corian®, marque de matériau mis au point par Dupont en 1967. C’est un matériau composé de minéraux alliés à de la résine (1/3 de Plexiglas et 2/3 de Bauxite) qui permet des réalisations en 3D. Son principal atout : il ne craint ni les chocs, ni les rayures, et peut-être réparé de façon invisible.

Acquisition d’une joëlette pour les personnes à mobilité réduite

Pour faciliter l’accès de certains sites aux personnes à mobilité réduite, Fouesnant-les Glénan a faitl’acquisition d’une première “Joëlette”, un fauteuil muni d’une roue unique et de deux brancards, permettant des visites “tout terrain”. Elle est proposée aux personnes à mobilité réduite souhaitant participer aux sorties nature organisées par l’Office Municipal de Tourisme sur des secteurs normalement non accessibles aux personnes en fauteuil. Attention, il est nécessaire de réserver ce dispositif auprès de l’Office Municipal de Tourisme.

Acquisition d’un dispositif “Conversor Pack”

Le “Conversor Pack” est un dispositif adapté aux déficients auditifs équipés d’une prothèse auditive leur permettant de suivre un guidage en extérieur. Le guide parle dans un microphone ampli-transmetteur FM alors que les déficients auditifs sont équipés de récepteurs connectés à leurs prothèses. L’acquisition de cet appareil, rendue possible par l’aide de la Caisse d’Epargne, permet aux déficients auditifs équipés de participer aux sorties nature.

La municipalité et les services se mobilisent pour que Fouesnant-Les Glénan soit une référence en matière d’accessibilité. Des groupes de travail, un par famille de handicap, ont été constitués et se réunissent régulièrement. Ils apportent leur expertise et participent à la validation des projets. Les travaux réalisés, les projets, la forte volonté politique ainsi la pertinence de la démarche ont déjà été distingués par deux prix : le “Coup de Chapeau de Victor” de Rivages de France et le deuxième prix du challenge “Accessibilité et Tourisme” organisé par la Région Bretagne.