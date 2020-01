Une délégation palestinienne sur l’Intégration !

Dans le cadre d’une coopération décentralisée, une délégation palestinienne venant d’Al Ram en Cisjordanie, ont participé aux activités sportives de l’Intégrathlon. Dix palestiniens, composés de cinq jeunes personnes handicapées, membres de l’association palestinienne « Handicap Union » et de cinq élus palestiniens dont l’adjoint au maire chargé de la jeunesse et du sport d’Al Ram ont été accueilli par la ville d’Aulnay-sous-Bois.

Pratiquant au quotidien une activité sportive au travers de l’association « Handicap Union », il été tout naturel que, Lina A.O. Abualmeiza , Doaa A.O. Abualmeiza, Mohammed A.H. Alqalaq, Safwan S.E. Natsha et Mohammed M.R Joma (jeunes sportifs handicapés) soient présent sur l’Intégrathlon et ainsi pratiquer différents sports dont du basket-ball, du judo, de la natation, de la boxe, du tennis du table, de l’athlétisme, de la natation et du cyclotourisme.

Ainsi, l’Intégrathlon partage ces valeurs, de citoyenneté et de solidarité bien au de-là du territoire intercommunal, avec la volonté que cela ne soit qu’un début.

Rendez-vous sur le site www.integrathlon.com.