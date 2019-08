Une course pour sportifs valides et handicapés

Pour la 13è année consécutive, l’antenne des bénévoles d’Ile de France de Handicap International organise « Courir Ensemble », un événement sportif ouvert à tous, petits et grands. Placée sous le signe de la tolérance et de la solidarité, cette journée réunira personnes valides et personnes handicapées, le dimanche 15 mai au Bois de Boulogne à Paris.

Courir Ensemble au Bois de Boulogne :

Epreuves sportives proposées :

Courses / Parcours mesuré FFA :

– 9h30 : 5 km – 1 boucle – minimes, cadets, juniors, espoirs, séniors et vétérans

– 10h30 : 10 km – 2 boucles – cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans.

– 11h30 : 2 km – 2 boucles benjamins, poussins

Marche solidaire / Allure libre sans classement :

– 9h45 : 5km – 2 boucles de 2,5 km

Ces distances pourront être parcourues seul ou en binômes composés d’une personne valide et d’une personne handicapée.

Tarifs :

Adultes : 10 euros / 10 à 17 ans et étudiants : 5 euros / moins de 10 ans : gratuit

Inscriptions :

« Courir Ensemble », antenne bénévole de Handicap International,

104-106 rue Oberkampf – 75011 Paris

Tél. : 01 43 14 87 04 / E-mail : courirensemble@handicap-international.org

Clôture des inscriptions à 2000 participants – Pas d’inscription le jour même sauf pour les personnes handicapées.