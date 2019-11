Une convention qui reconnaît le Droit des personnes handicapées

Entretien avec Carlotta Besozzi, Directrice Générale du European Disabled Forum, Forum européen des personnes handicapées qui nous explique le processus qui a généré le Convention européennes des droits des personnes handicapées.

En quoi la Convention européenne qui vient d’être signée est-elle importante pour les personnes handicapées et quelles en sont les perspectives ? Comment va-t-elle pouvoir améliorer les conditions de vie des personnes handicapées ?

La Convention est très importante parce qu’elle constitue la reconnaissance du fait que, lorsqu’on parle des personnes handicapées, on parle désormais de droit et qu’on reconnaît les droits des personnes handicapées dans la grande famille des Droits de l’Homme. Il y a très peu de Conventions au niveau des Droits de l’Homme et c’est seulement la huitième convention après celle, universelle, des Droits de l’Homme, celle contre la torture, celle des droits politiques et civils, celle des droit économiques et sociaux, celle des enfants, celle contre le racisme et contre la discrimination envers les femmes. C’est aussi important parce que, comme la Convention des droits des enfants, c’est une convention qui reprend tous les droits humains existants et les interprète à la lumière de ce qu’ils représentent pour les personnes handicapées. Cela concerne aussi bien le droit de vivre que le droit au vote, le droit au travail que le droit à la reconnaissance égale devant la loi. Il y a un article assez révolutionnaire qui dit que toutes les personnes handicapées ont les mêmes capacités juridiques que les autres, et le droit de les exercer alors qu’on sait bien qu’en pratique, dans de nombreux pays, il existe des personnes handicapées qui perdent leurs droits et d’autres, valides, qui exercent ces droits à leur place. On sait qu’il existe des personnes qui ne peuvent pas faire leurs choix en ce qui concerne leur vie quotidienne, ni choisir comment gérer ce qui leur appartient…

Qu’est-ce qui fait que, dans une Europe composée de pays démocratiques, il ait été aussi difficile de parvenir à la signature d’une telle convention ?

Tous les états membres ont signé la Convention, douze pays, pour l’instant, l’ont ratifiée et la Commission européenne a décidé de s’y associer. Je pense que, petit à petit, tous les états vont ratifier cette convention mais que certains voudraient faire un travail de révision de la législation et que d’autres ont des craintes et, d’accord sur les principes, sont préoccupés par leur mise en œuvre. Tout cela freine l’avancée des choses, ainsi que, parfois, les lenteurs administratives. Ainsi, en France ou dans d’autres pays, la proposition est déjà sur le bureau des députés et cela devrait se passer rapidement, mais cela fait quand même longtemps que c’est dans la file des différents dossiers législatifs.

Cette convention, une fois ratifiée par tous les pays, que permettra-t-elle de mettre en œuvre ?

Pas mal de choses… il y a des droits qui s’imposeraient d’office, des droits civils et politiques, tout ce qui a trait à la discrimination ou au droit de vote. Il y a encore des pays où il existe des barrières pour le vote des personnes handicapées. Soit il est impossible d’y voter directement, soit il est impossible d’être assisté d’une tierce personne du fait du caractère secret du vote. D’autres droits encore pourraient entrer en ligne de compte, et, entre autres, le droit à la reconnaissance de la capacité juridique. Cela permettrait de revoir tous les systèmes de remplacement de la capacité de substitution à la personne par des systèmes de soutien prévus par la Convention. La Convention contient aussi des mesures à plus long terme, par exemple , en ce qui concerne l’accessibilité au bâti, aux transports ou aux lieux publics ainsi qu’à l’éducation. On parle en effet dans la Convention, de l’éducation inclusive qui doit être offerte aux enfants et aux adultes handicapés.

Les associations de personnes handicapées pourront-elles se saisir de cette convention au niveau national pour faire valoir leurs droits ?

Oui, certainement. Elles pourront s’en servir au niveau des instances internes. Tous les pays qui auront ratifié la convention devront présenter un rapport aux Nations Unies, auprès du Comité sur les droits des personnes handicapées, fondé sur des bases assez strictes. Les associations pourront, de leur côté, présenter un rapport alternatif dans lequel elles pourront souligner des problèmes qui existent encore dans le pays par rapport à la mise en œuvre de leurs droits. Cela s’applique d’ailleurs non seulement aux gouvernements mais aussi aux acteurs privés. Les associations pourront expliquer ce qu’elles jugent incorrect dans les rapports des gouvernements et des auditions de la société civile pourront être organisées. Si les organisations de personnes handicapées se mobilisent, le Comité produira des recommandations générales à l’état concerné, qui pourront faire jurisprudence. Si l’état a aussi ratifié le protocole optionnel à la Convention, protocole qui permet qu’un recours qui n’aurait pas abouti en France par exemple, puisse être déposé auprès du Comité des Nations Unies, celui-ci pourra, là encore, délivrer une recommandation.

La Convention peut donc avoir un impact très important au niveau de l’opinion publique. Il est clair que si un avis négatif est prononcé par le Comité, cela peut avoir un impact énorme. Il est évident que cet impact ne sera sans doute pas le même en France par exemple, qu’en Arabie Saoudite, et qu’il sera difficile de l’appliquer, mais on ne sait jamais…

Quel est le rôle de l’EDF par rapport à la Commission européenne ou le Parlement européen sur la question du handicap ?

EDF est une organisation tout à fait indépendante, un réseau d’organisations de personnes handicapées qui sont à la fois nationale et européennes. Nos membres nous ont établis pour défendre leurs intérêts auprès des institutions européennes et dans le cadre de la législation et des politiques européennes. Il faut comprendre que si des mesures sont à l’étude, elles peuvent avoir un impact positif ou négatif pour les personnes handicapées et il nous faut donc intervenir ou pousser les institutions à adopter des mesures favorables aux personnes handicapées. Ainsi, le Forum a fait campagne pour que l’on inclut le handicap dans le Traité sur la non-discrimination, chose qui n’était pas initialement prévue. Nous avons aussi été à l’origine de tout l’arsenal législatif relatif aux transports et aux droits des passagers, les droits des passagers aériens, par exemple. Nous avons aussi deux propositions à l’étude pour les droits de la personne handicapée dans les bus ou les ferries… nous sommes donc aussi actifs dans nombre de domaines différents.

Au niveau de la Convention, EDF a aussi fait pression pour que la Communauté soit active dans ces négociations, ce qui a eu pour résultat que, maintenant, la Communauté européenne a signé et décidé de ratifier la Convention, ce qui est historique parce que, jusqu’à présent, il n’y avait pas eu de Conventions dans lesquelles étaient présentes des instances supranationales qui, dans ce cas, étaient des états parties. Et puis la Communauté européenne n’a jamais ratifié un traité de droits de l’homme. On parle donc dans le Traité de Lisbonne de la Convention européenne des Droits de l’Homme comme d’une possibilité mais il y a eu un précédent avec la Convention sur les personnes handicapées ! C’est donc très important et cela peut avoir un impact très important sur la mise en œuvre du droit communautaire, dans le sens que les droits humains, et en particulier les droits des personnes handicapées, devront désormais être pris en compte. C’est donc une potentialité assez intéressante pour l’avenir. Nous sommes actuellement préoccupés parce que cette décision a été prise mais la Commission ne semble pas avoir l’intention de déposer l’instrument de ratification auprès des Nations Unies, mais d’attendre d’autres ratifications de la part d’états membres. Cela va générer un délai important dans son entrée en vigueur et cela risque d’être dommageable pour les citoyens des pays qui ont déjà ratifié la Convention parce que, d’une certaine manière, ils ne seront pas complètement couverts. Ils le seraient sur le plan national mais pas sur les compétences communautaires.

Ce délai, il peut aller de plusieurs mois à plusieurs années ?

Cela peut être en effet plusieurs années parce que, pour l’instant, il reste encore quinze états qui doivent ratifier la Convention. On imagine que certains, comme la France, sont tout près de le faire mais que d’autres ont encore pas mal de chemin à parcourir…

Du point d’EDF, y a-t-il des pays qui sont plutôt remarquables au niveau de l’accompagnement ou de la prise en charge des personnes handicapées et de leur développement personnel ?

On a beaucoup parlé de l’exemple des pays scandinaves et je pense que c’était un très bon exemple surtout en ce qui concerne le système de protection sociale et la mise en place d’assistants personnels. Ce qui pêche peut-être encore dans ce système, c’est le fait de ne pas avoir de projet réellement individualisé vis-à-vis de la personne handicapée, afin qu’elle puisse participer activement au marché du travail par exemple. Le système est néanmoins assez performant pour les personnes atteintes de handicap physique, mais ce n’est pas le cas pour celles qui sont atteintes de handicaps intellectuels. Dans ce cas, on tombe encore vite dans les subsides d’incapacité…

Il existe des mesures intéressantes dans différents pays et l’on se dirige peut-être vers une décentralisation accrue dans certains d’entre eux où c’est désormais de plus en plus au niveau régional que sont définis des schémas intéressants d’accompagnement et d’assistance personnelle.