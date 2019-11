Une convention pour l’accompagnement des personnes handicapées

Handéo et la FEDESAP s’associent pour améliorer l’accompagnement des personnes en situation de handicap.

Handéo et la FEDESAP (Fédération française des services à la personne et de proximité) ont signé ce jeudi 26 avril une convention de partenariat visant à améliorer et renforcer les réponses apportées en matière d’aide et d’accompagnement à domicile des personnes en situation de handicap, en présence de Paulin Llech – Président de la FEDESAP, Patrick Rothkegel -Directeur général d’Handéo et Olivier Wickers – Directeur général de l’ANSP.

Partageant la volonté commune de faire monter en compétences les structures de services à la personne, il s’agit avant tout de mettre en œuvre une dynamique et d’inscrire les services prestataires dans une démarche d’amélioration de leur offre au profit des personnes en situation de handicap. La création et le déploiement du label Cap’Handéo, devenu la référence handicap des services à la personne, témoignent de cette démarche qualité.

La présente convention s’articule autour de trois axes majeurs : Valoriser la démarche des adhérents FEDESAP labellisés Cap’Handéo ou inscrits dans le processus de labellisation ; promouvoir le label Cap’Handéo via le réseau des Délégués Régionaux et Départementaux de la FEDESAP ; expérimenter et développer