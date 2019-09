Une conférence sur la santé mentale à l’occasion de l’Année européenne 2010

La conférence biannuelle de Santé Mentale en Europe (SME) s’inscrit cette année dans le cadre de l’Année européenne de lutte contre la pauvreté et se déroulera sous le patronage de son Altesse Royale la Princesse Mathilde de Belgique. A l’occasion de son 25e anniversaire, la conférence intitulée cette année « Combattre la pauvreté – Créer de l’espoir » souligne le lien entre précarité et problèmes de santé mentale, ainsi que le risque pour les personnes souffrant de troubles mentales de sombrer dans la précarité.

Lors de cette conférence dont l’objectif est en premier lieu d’attirer l’attention sur le lien entre pauvreté et problèmes de santé mentale, les résultats d’une étude menée par des membres du SME seront présentés. Cette enquête portera principalement sur le lien entre pauvreté et santé mentale des enfants, des jeunes, des femmes, des personnes âgées et des immigrés. Un message vidéo du Commissaire européen pour la Santé et la Protection des consommateurs, John Dalli, sera diffusé sur ce sujet. Dans le but de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, des representants de la Commission européenne, du Parlement européen, de l’OCDE et du Ministère belge des Affaires Sociales aborderont le rôle crucial de l’information en matière de santé mentale et de l’inclusion des personnes ayant souffert ou souffrant de troubles mentaux. Les participants de cette conférence prendront également part à plusieurs ateliers afin de trouver des solutions possibles en matière de santé mentale. Ces ateliers s’attacheront à faire particulièrement le point sur des situations de précarités précises, telles que les parents et enfants de familles monoparentales, les chômeurs, et les personnes âgées peuvent connaitre.

Santé Mentale en Europe (SME) est une organisation non-gouvernementale européenne qui entend aborder de façon positive les problématiques de santé mentale, prévenir la détresse psychologique, améliorer les soins, plaider en faveur de l’inclusion sociale et de la protection des droits de l’Homme des (ex-) usagers des services de santé mentale, de leurs familles et du personnel soignant. La conférence est organisée en collaboration avec l’Institut Wallon pour la Santé Mentale et le Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid, avec le soutient de la Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale, et le Programme PROGRESS de la Commission européenne.

Date: 22-23 Octobre, Lieu: Thon Hotel Brussels City Centre

Pour plus d’information :

http://www.leurope-contre-la-pauvrete.gouv.fr/

http://www.cnle.gouv.fr/

www.2010againstpoverty.eu